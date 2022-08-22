TikTok Jeton Alma Nasıl Yapılır? - 2022

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan TikTok birçok kişinin hem eğlence hem iş açısından uğrak noktası oluyor. Daha önceleri farklı bir ismi bulunan platform 2015 yılında hayatımıza girmiştir. TikTok, bin kişinin üzerinde takipçiye ulaşan kişilere canlı yayınlarda bağış alabilmesini sağlar. Bu nedenle TikTok, internet üzerinden para kazanmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. TikTok bağışları jeton satın alarak yapılmaktadır. Peki ya TikTok jeton nedir, TikTok jeton alma nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

TikTok Jeton Nedir?

Her platformda olduğu gibi bağışların yapılabilmesi için TikTok'ta kendi yöntemini geliştirmiş ve TikTok yayıncılarına jeton bağışlayarak para kazandırmaktadır. TikTok jeton, platform üzerinde bin takipçisi olan ve canlı yayın yapmak isteyen kişiler için hazırlanan bir bağış yöntemidir. Bu jetonlar gerçek paraya dönüştürülmektedir, her platformda olduğu gibi jetonların belirli bir yüzdesine TikTok'ta ortakdır. Yani alınan bağışların bir kısmını kesinti olarak alır.

TikTok Jeton Yükleme Nasıl Yapılır?

İlk olarak TikTok uygulamasını cihazınızda açın.

Daha sonra hesabınıza giriş yapın.

Herhangi bir canlı yayını açın.

Açılan canlı yayında hediye kutucuğu seçeneğine gelin.

TikTok jetonlar karşınıza çıkacaktır.

Satın almak istediğiniz jetonu seçin.

Yükle seçeneğini seçin.

Ödemenizi gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayardan TikTok Jeton Yükleme Nasıl Yapılır?

TikTok hesabınıza giriş yapın.

TikTok jeton satın alma sayfasına gidin.

sayfasına gidin. TikTok jetonlar karşınıza çıkacaktır.

Satın almak istediğiniz jetonu seçin.

"Şimdi Satın Al" butonuna tıklayın.

Ödemenizi gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

TikTok Jeton Fiyatları Neler?

Jeton Fiyat 70 16,19 TL 350 80,89 TL 700 161,75 TL 1400 323,45 TL 3500 808,59 TL 7000 1.617,19 TL 17500 4.042,950 TL

TikTok'ta 1 jeton fiyatı ise 0.7 TL'dir. Bir satın almaya en fazla 2.5 milyon jeton satın alınabilir. Kullanıcıların sevdikleri yayıncılara karşı bağışladıkları jetonları istediğiniz kadar satın alabilir ve bağışlayabilirsiniz. TikTok yaptığınız bağışlardan belirli bir ücret komisyon alarak ücreti yayıncıya kesilmiş şekilde aktarır.

TikTok Jeton Alamıyorum Nasıl Çözülür?

Öncelikle TikTok üzerinde jeton satın almak isterseniz 18 yaş altında olmamanız gerektiğini söylemek gerekir. Eğer 18 yaş altındaysanız TikTok'ta jeton satın alamaz ve bağış yapamazsınız. Kullanıcıların kimileri jeton satın alırken problem yaşamaz ancak kimileri problem yaşamaktadır. Bu durumda ödeme yöntemlerine göz atmanız gerekir; kredi kartı limiti, mobil ödeme limiti ve TikTok kural ihlali yapıp yapmadığınıza göz atmanız gerekir.

Bu içeriğimizde TikTok jeton satın alma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Gibi sorulara cevap verdik. Sizler TikTok kullanıyor musunuz, TikTok hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.