Bu TikTok Akımına Dikkat: Rus Manikürü Tehlikeli Mi?

Sosyal medyanın gündelik yaşamımıza olan etkisi her geçen gün artıyor.Bu aralar TikTok'taki en popüler akımlardan biri de Rus Manikürü adı verilen bir makyaj etiketi. 652.5 milyon izlenmeye ulaşan akıma Kendall Jenner, Hailey Bieber ve Zendaya gibi ünlü isimler de katıldı.

Her geçen gün daha fazla kadının denediği Rus Manikürü'nün tehlikeli olabileceği de iddialar arasında. Peki, Rus Manikürü sağlıklı mı?

Rus Manikürü Tehlikeli Mi?

Birkaç yıl önce popüler hale gelen Rus Manikürü, kesme işlemi içermeden tırnaklardaki yapı bozulmalarını ve nasırları temizlemeyi amaçlayan bir manikür çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Rus Manikürü sırasında kullanılan tırnak yumuşatıcı kimyasalar yardımıyla tırnak itme işlemi kolaylaştırılıyor ve pürüssüz tırnaklar elde ediliyor.

Ancak uzmanlara göre Rus Manikürü yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunuyor. Öncelikle Rus Manikürü'nün yalnızca el ve ayak bakım uzmanları tarafından uygulanması gerektiğini belirtmek gerekir. Öte yandan işlem sırasında kullanılan aletlerin tırnak plağına veya parmak çevresindeki etlere zarar verdiği ve kanalamara sebep olduğu görülebilir.

Uzmanlar, yalnızca deneyimli kişisel bakım uzmanlarının Rus Manikürü yapabileceğini belirtiyor. Ancak TikTok'ta yer alan bazı eğitim videoları, Rus Manikürü'nün bireysel olarak da yapılabileceğini iddia etse de bu durum sağlık açısından oldukça tehlikeli.

Uzmanlara göre TikTok'ta gördüğünüz çekici tırnaklara sahip olmak istiyorsanız eğitim videolarında gördüğünüz yöntemleri denemek yerine bir kişisel bakım uzmanından yardım almanız gerekiyor.