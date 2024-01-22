Evde Otomobil Şarjı İçin Geliştirildi: Togg 22 kW Şarj Ünitesi Özellikleri ve Fiyatı

Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, inovatif bir çalışmaya imza attı. Aracını evde şarj etmek isteyenler için AC şarj imkânı sunan ev tipi şarj aletini satışa sundu.

Kısacası artık otoparkı veya garajı olan Togg sahipleri istasyonları gezerek aracını şarj etmek zorunda kalmayacak. Hatta geceleri şarj etme imkânı sayesinde her yeni güne full batarya ile başlamanın keyfini sürebilecek.

Peki, Togg’un duvar şarjı ünitesi tam olarak nasıl bir cihaz? Fiyatı ne kadar? İşte, ürün hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Togg 22 kW Duvar Şarjı Ünitesi Özellikleri

Cihazı yakından incelediğimizde 22 kW şarj gücüne sahip bir AC şarj ünitesi olduğunu görüyoruz. 400V ile şarj imkânı sunuyor. Sadece Togg ile uyumlu değil. Diğer elektrikli otomobiller için de kullanılabiliyor.

Evdeki elektrik prizleri ile kıyaslandığında şarj süresini oldukça kısaltıyor. Prizden elde edilen enerji ile 120 km’lik menzile ulaşmak için 18 saat 45 dakika gibi bir dolum süresine ihtiyaç duyuluyor.

Togg’un 22 kW gücündeki duvar tipi şarj cihazı ile 1 saatlik dolum sonunda 120 km menzil elde edebiliyorsunuz. Cihazın 30 dakikada 60 km, 1 saat 42 dakikada 200 km, 2 saat 36 dakikada 300 km, 4 saat 31 dakikada 500 km menzil sağladığı belirtiliyor.

Teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Cihaz ağırlığı: 5 kg

Ölçüleri: 315 x 460 x 135 mm (y x g x d)

Şarj gücü: 22 kW

Voltaj: 400 V AC

Akım: 3 x 32A

Suya ve toza karşı dayanıklılık seviyesi: IP54

Kablo boyu: 5 metre

Montaj: Duvara veya standa monte edilebilir

Kaçak akım rölesi ve 2 adet RFID kart okuyucu bulunuyor.

Togg 22 kW Duvar Şarjı Ünitesi Fiyatı

Cihazın fiyatı piyasada bulunan alternatifler ile kıyaslandığında oldukça rekabetçi bir aralıkta yer alıyor. Togg’un beş üyesinden biri olan ‘Vestel’in geliştirdiği şarj cihazı ile yakın bir satış fiyatına sahip. Ayrıca iki cihazın da. Benzer özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.

Güncel satış fiyatına baktığımızda TOGG 22 Kw duvar şarj cihazının 25.500 TL gibi bir etikete sahip olduğunu görüyoruz. Vestel’in sunduğu alternatif model ise kablolu ve soketli seçenekleri ile 26.000 – 27.000 TL bandında satışa sunuluyor.