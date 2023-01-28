Torrent dosyalarının inmesini beklemek bazen can sıkıcı bir hal alabiliyor. Özellikle takip ettiğimiz ve heyecanla beklediğimiz dizilerin yeni bölümlerinin inmesini beklerken sabredemediğimiz zamanlar da olmuştur. Bu makalede, Torrent indirmeden nasıl izleyebileceğinizi anlattık.

Oldukça faydalı olduğunu düşündüğümüz bir web servisi olan Joker.org, Torrent dosyasını siteye ekleyerek, ilgili videoyu anında izlemenize imkan veriyor. Video'nun inmesini beklerken harcadığınız zamanı, bu videoyu anında izleyerek kullanmak daha mantıklı bir çözüm olarak görünüyor. Dilerseniz servisin kullanımını hep beraber inceleyelim.

Torrent İndirmeden Nasıl İzlenir?

Torrent uygulamasını cihazınıza indirin. İndirmek istediğiniz işlemleri gerçekleştirin ve işlemi tamamlayın. Ancak indirmeden video izlemek istiyorsanız Torrent Joker.org uygulamasını cihazınıza kurabilirsiniz.

İndirmeler bazen günümüzde internet hızının düşük olduğu yerlerde oldukça sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle çabucak izlemek istediğimiz videolarda. Bu nedenle Torrent üzerinden bir şey izlemek istediğimizde indirmeden bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Öncellikle Joker.org indirdikten sonra videoların indirmesini beklemenize gerek kalmadan izleme imkanı tanıyabiliyor. Eğer Joker.org işinizi görmüyorsa Popcorn Time uygulamasını kullanabilirsiniz.

Popcorn Time Torrent uygulaması üzerinden gelen bağlantıları yani videoları indirmeden anlık olarak izlemenizi sağlamaktadır. İster dizi - film, ister belgesel izleyebileceğiniz uygulama basit ve şık bir arayüze sahipken aynı zamanda ücretsiz kullanıma sahiptir.

Uygulamanın diğer uygulamalardan farklı olarak öne çıkan özelliklerinden biri de Türkçe dil desteği ve kişiselleştirmenin açık olmasıdır. Uygulamanın APK olması iOS kullanıcılarını üzebilir bu nedenle yapacak pek bir şey bulunmuyor.

Bu içeriğimize Torrent indirmeden izleme nasıl yapılır? Sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler Torrent kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Torrent nedir, nasıl çalışır, yasal mı? Meraklıları yazımıza göz atabilir.