Popcorn Time APK, P2P bağlantı aracılığı ile gerçek zamanlı dizi, film ve anime izlemeyebilirsiniz.

Alper Çetiner - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popcorn Time APK, P2P bağlantı aracılığıyla Torrent bağlantılarından gelen film, dizi ve anime dosyalarını gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlıyor.

Popcorn Time APK İndir

Türkçe dil desteği, kişisel ayarlar, favori dizler ve filmler için kısayol oluşturma gibi birçok seçenek filmkolik ve dizikolik kullanıcıların beğenisiniz kazanacaktır. 1080p ile 720p arası çözünürlük seçenekleri sayesinde iyi bir görüntü kalitesi garantiliyken bağlantı hızınıza göre kısma işlemine girebilirsiniz. Ne var ki, kablosuz bağlantı noktasına ulaşmadıysanız hücresel kotanızı eritebilecek bu uygulamayı doğru zamanlama içerisinde kullanmanızı öneririz.

Herhangi bir bedel olmadan kullanabileceğiniz Popcorn Time, Android telefon ve tablet için kelimenin tam anlamıyla ücretsiz olan bir film ve dizi kaynağı. Hangimiz bu eğleneceden uzak durabiliyoruz ki? Daha kolay bir ulaşım aracı işinize yarayacak düşüncesindeyseniz Popcorn Time sizin için bir olmazsa olmaz.