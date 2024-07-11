Toyota Proace City Özellikleri ve Fiyatı

Japon otomotiv markası Toyota, çok uzun yıllar ülkemizde hafif ticari araç segmentinde öne çıktı. Özellikle Hilux modeli çok ön planda yer aldı. 2021 yılındaysa şirket tarafından Toyota Proace City isimli kompakt hafif ticari araç piyasaya sunuldu. Biz de bu rehberde Toyota Proace City özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Toyota Proace City Özellikleri

Toyota Proace City, 821 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasiteye 1.000 kilogramlık römork çekme kapasitesi eşlik ediyor. Araç uzunluğu, 4.403 mm’dir. Aracın dingil mesafesi 2,785 mm; yüksekliği 1,880 mm; genişliğiyse 1,848 mm’dir.

Toyota Proace City kullanıcılarına konforlu sürüş deneyimi sunuyor. Pratik kullanımlı aracın hem iç hem de dış tasarımı çok modern görünüyor. Aracın normal bagaj hacmi, 775 litredir. Arka koltuklar katlandığı zaman aracın bagaj hacmi, 1.414 litreye çıkıyor. Toyota Proace City’de şu sistemler yer alıyor;

Trafik işareti algılama sistemi

Kör nokta uyarı sistemi

Akıllı park destek sistemi

Otomatik frenlemeyi gerçekleştiren yaya algılama özelliğine sahip ön çarpışma önleyici

Otomatik olarak yanan uzun farlar

Adaptif hız sabitleme sistemi

Römork savrulma kontrol sistemi

Toyota Proace City, piyasaya iki farklı motor seçeneğiyle çıktı. 130 HP ve 100 HP şeklindeki 1.5 litrelik motorların en önemli özelliği hem düşük karbondioksit emisyon hem de düşük yakıt tüketimli değerlere sahip olmasıdır.

Araç, 114 g/km karbondioksit emisyon salınımlıdır. Aracın 100 km’de karbondioksit salınımı 4.4 litredir. Tam olarak 0-100 km/s hızlanmayı 11.1 saniye içerisinde tamamlayan 130 HP’lik araç, en yüksek hıza 183 km/s’te ulaşıyor.

Aracın çok yüksek performanslı 130 HP ve 300 Nm oranındaki 1.5 litrelik dizel motoruysa 8 ileri otomatik şanzımanla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Toyota Proace City’de 100 HP güç ve 250 Nm tork üretimi yapan 1.5 litrelik giriş seviyesinde dizel motor var.

Bu motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleşiyor. Ayrıca aracın 110 g/km karbondioksit değerindeki motorunun karma tüketimiyse 4.2 litre/100 km olarak öne çıkıyor. Araç; Dream, Passion X-Pack ve Flame X-Pack donanım seçeneklerinden oluşuyor. Toyota Proace City’in içerisinde 8 inç dokunmatik multimedya ekran bulunuyor.

Dokunmatik multimedya ekran sayesinde araç içerisindekiler her daim hareket halindeyken dahi bağlantıda kalıyorlar. Kolay kullanımlı ve sade dokunmatik ekran kolayca Android Auto ve Apple CarPlay’le entegre edilebiliyor. Araçta kablosuz akıllı şarj ünitesi, Bluetooth ve USB bağlantıları da var.

Toyota Proace City Fiyatı

Toyota Proace City, yenilikçi güvenlik paketlerinden oluşuyor. Bu paketlere sürücü asistan sistemleri ve aktif güvenlik sistemleri entegre edilmiştir. Toyota Proace City fiyat listesi şöyle sıralanabilir;