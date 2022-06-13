Trendyol Hesap Silme Nasıl Yapılır? - Hesap Silme Linki 2022

Türkiye'de en çok kullanılan e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol, yüz binlerce kullanıcıya gıda, giyim, kozmetik vb. birçok farklı kategoride online alışveriş hizmeti sunuyor. Trendyol mobil uygulamasını kullanarak birkaç dokunuşla sipariş verebilir, ödeme işlemlerini tamamlayıp teslimata kadarki sipariş sürecini takip edebilirsiniz.

Bununla birlikte online alışveriş bağımlılığından kurtulmak isteyebilir veya Trendyol hizmet ve süreçlerinden memnun olmayabilirsiniz. Bu durumda ister telefonunuzdan isterseniz bilgisayarınızdan kullanıcı hesabınızı kolayca silebilirsiniz. Bu rehberde Trendyol hesap silme işlemini detaylı bir şekilde anlatacağız.

Telefondan Trendyol Hesap Silme

Mobil uygulamadan hesabınıza giriş yapın.

En alttaki Hesabım öğesine dokunun.

Buradan Hesap Bilgilerim seçeneğine dokunun.

Açılan sayfadan Kullanıcı Bilgilerim'i seçin.

Hesabımı Kapat seçeneğine dokunun.

Cep telefonunuzdaki mobil uygulama üzerinden Trendyol üyelik iptali yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle uygulamadan hesabınıza giriş yapın ve en alttaki Hesabım'a dokunun. Açılan sayfadaki seçeneklerden Hesap Bilgilerim'e ve ardından Kullanıcı Bilgilerim seçeneğine dokunun. Sonrasında Kullanıcı bilgilerinizin hemen altında yer alan Hesabımı Kapat seçeneğine dokunun. Hesap kapatma onay işlemi için e-posta adresinize gerekli bilgiler gönderilecektir.

Bilgisayardan Trendyol Hesap Silme

Trendyol web sitesiden hesabınıza giriş yapın.

En üstteki Hesabım öğesine tıklayın.

Buradan Kullanıcı Bilgilerim seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfanın sağ üst köşesindeki İşlemler'e tıklayın.

Hesabımı Kapat seçeneğine tıklayın.

PC tarayıcınız üzerinden de Trendyol hesabınızı silebilirsiniz. Bunun için öncelikle Trendyol web sitesine giderek e-posta adresiniz ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ekranın sağ üst köşesindeki Hesabım öğesine, açılan panelden de Kullanıcı Bilgilerim öğesine tıklayın.

Kullanıcı hesap bilgilerinizin olduğu sayfa açılacaktır, bu sayfanın sağ üst köşesindeki İşlemler'e tıkladığınızda çıkan seçeneklerden Hesabımı Kapat seçeneğine tıklayın. Trendyol hesap kapama işlemleri için gerekli onay işlemi e-posta adresinize gönderilecektir.

Trendyol Hesap Silme Linki

Yukarıdaki adımları takip ederek Trendyol hesabınızı kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca Trendyol hesap silme linki de kullanıcılar tarafından internette en çok aranan konulardan biri. Mobil veya web tarayıcınız üzerinden Trendyol web sitesindeki Kullanıcı Bilgilerim sayfasından hızlı bir şekilde hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.