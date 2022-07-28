Trendyol Cüzdan Nedir, Nasıl Kullanılır?

Trendyol, Türkiye’deki en popüler alışveriş sitelerinden bir tanesi. 16.5 milyar dolar değerini aşan Trendyol, büyümeye devam ederken kullanıcılarına da en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Trendyol’un müşterilerine sunduğu hizmetlerden biri de Trendyol cüzdan. Trendyol cüzdan ile hem güvenli bir şekilde ödeme gerçekleştirebileceğinizi hem de ekstra Trandyol cüzdan bakiyesi kazanarak tasarruf edebileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin size Trendyol cüzdan nedir ne değildir detaylı bir şekilde izah edelim.

Trendyol Cüzdan Nedir?

Trendyol cüzdan, Trendyol’dan alışveriş yaparken kullanabileceğiniz bir ödeme yöntemidir. Kredi kartınızı kaydetmeden ödeme yapabileceğiniz bu sisteme belli bir miktar para yatırıyorsunuz ve o para artık Trendyol cüzdanınıza tanımlanıyor. Trendyol cüzdanınız ile alışveriş yapmak aynı zamanda size bir takım avantajlar da sunuyor. Trendyol cüzdanıyla yapacağınız alışverişlerde ödediğiniz tutarın %1’i Trendyol cüzdanınıza geri geliyor. Örnek vermek gerekirse 1000 ₺ tutarında bir alışveriş yaptığınız zaman 10 ₺ bakiye Trendyol cüzdanınıza anında tanımlanıyor.

Trendyol Cüzdanım Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Trendyol hesabınıza giriş yapın. Henüz Trendyol’da bir hesabınız yoksa siteye giderek kayıt olun.

Ardından “Hesabım” sekmesinin altındaki “Trendyol Cüzdanım” yazan yere tıklayın.

Trendyol cüzdanınıza yüklemek istediğiniz miktarı girin.

Halihazırda Trendyol’a kayıtlı bir kartınız varsa üzerine tıklayın. Kayıtlı kartınız yoksa veya başka bir kart ile ödeme yapmak istiyorsanız yeni kart bilgilerinizi girin.

“Bakiye Yükle” seçeneğine tıklayın.

Açılan yeni penceredeki ilgili alana, telefonunuza gelen kodu girin.

İşlem tamam.

Trendyol cüzdanınıza bakiye yükledikten sonra sepetinizdeki ürünlerin ödemesini yaparken Trendyol Cüzdanıma Yükle ve Öde seçeneğini seçmeyi unutmayın. Böylece ödeme direkt olarak Trendyol cüzdanınızdan tahsil edilecektir. Güvenli ve avantajlı bir şekilde ödeme yapmak için alışverişlerinizde Trendyol cüzdan kullanabilirsiniz.

Trendyol cüzdan nedir, Trendyol cüzdan nasıl kullanılır gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımız bu kadardı. Umuyoruz ki bu yazımız sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

