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Trendyol

Trendyol

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 6,169
  • DOSYA BOYUTU 2.70 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Trendyol
  • İndir

Trendyol.com'un Windows 8 uygulamasıdır.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Son moda ürünleri %90’a varan indirimlerle satın almanızı sağlayan Trendyol.com’un Windows Phone uygulamasıdır. Windows 8’in modern ve sade arayüzü ile birleşen tasarıma sahip uygulama ile farklı bir alışveriş deneyimi yaşayın. Birbirinden farklı ürünleri oldukça uygun fiyata satın alabileceğiniz Trendyol platformu her geçen gün kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Trendyol mobil uygulamaları ve binlerce farklı ürünü ile satışlarını artırmaya devam ediyor.

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Trendyol uygulaması ile seçkin markaları en uygun fiyatı satın alabilir, dünya standartlarında güvenlik protokolleri ile alışverişinizi güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Satın aldığınız ürünü ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Özel kampanyalardan faydalanabilir, en yeni ürünleri indirimli olarak satın alabilirsiniz.

• Güvenli alışveriş
• Ücretsiz iade
• İndirim kuponları
• Kampanyalar