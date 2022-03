Trendyol, Türkiye'nin en çok indirilen alışveriş uygulaması. İndirim kodu, güvenilir satıcılar, express hizmeti Trendyol mobil uygulamasında.

Erkan Calp - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Trendyol Android uygulaması ile evden kolay, güvenli, hızlı alışverişin keyfini çıkarın. Seçkin markaların ürünlerini %90’a varan indirimlerle satın almanıza imkan tanıyan Trendyol mobil uygulaması ile kolayca alışveriş yapabilir, yeni açılan butiklerden anında haberdar olabilirsiniz. Evden alışverişin kolay yolu Trendyol uygulaması!

Trendyol uygulamasını telefonunuza indirerek tüm ihtiyaçlarınızı tek bir uygulamada bulabilirsiniz. Markaların yeni sezon ürünleri, her güne özel kampanyalar, başka bir online alışveriş uygulamasında bulamayacağınız indirimler Trendyol mobil uygulamasında. Hemen şimdi Trendyol uygulamasını indirin, alışveriş keyfinizi katlayın.

Trendyol Uygulaması İndir

Trendyol Android uygulaması ile hijyen ürünlerinden bilgisayarlara, petshop ürünlerinden kıyafetlere, mobilyadan spor malzemelerine tüm ihtiyaçlarınızı oturduğunuz yerden tamamlayabilirsiniz.

Yüzlerce Kategori: Ayakkabı, Terlik Aksesuar & Çanta, Saat, Gözlük, İç Giyim, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Süpermarket, Petshop, Gıda & İçecek, Sağlık ve Spor, Sofra & Mutfak, Mobilya, Banyo, Kahve Makinesi, Ev Dekorasyon, Makyaj, Cilt Bakımı, Saç Bakımı, Parfüm, Küçük Ev Aletleri, Spor Aletleri, Temizlik Malzemeleri, Bebek Giyim, Bebek Ürünleri, Bebek Bezi, Çocuk Ürünleri, Bilgisayar ve Tablet, Oyun Konsolu, Kamera, TV, Kulaklık, Beyaz Eşya, Cep Telefonu, Sanal Market, Hızlı Market ve çok daha fazlası!

Hızlı Market: Market alışverişleriniz market fiyatına 30 dakikada kapınızda. Hızlı market ile online market alışverişinizi rahatlıkla yapabilir, dilediğiniz market ürününü kapınınıza kadar getirtebilirsiniz. Teslimat adresini seçin, yakınınızdaki marketlerden istediğiniz market ürünlerinin fiyatlarını görerek sepete ekleyin, sipariş verin, Trendyol kapınınıza getirsin.

Kampanyalı Ürünler: Trendyol mobil uygulamasında kampanyalı ürün etiketini arayın ve gerçek indirimlerin tadını çıkarın. Ürünün fiyatının hatalı olduğunu düşünüyorsanız Şikayet Et butonu ile Trendyol'a haber verebilirsiniz.

Kullanıcıya Özel Kuponlar, Favori Ürünlerde Fiyat Alarmı: Trendyol uygulamasında size özel kuponların keyfini çıkarın. Sevdiğiniz ürünleri favoriye atın, fiyat alarmı sayesinde fiyat düşüşü olduğunda anında haberdar olun. Trendyol mobil uygulamasını indirin, Koton, Mango, Samsung, Adidas, Nike, Mavi, Pull&Bear, Bershka, Hotiç, HP, Sony, Oral-B, Microsoft, Siemens, Continental, Canon, Xiaomi, Oppo, Apple, iPhone, Huawei, Lipton, Barbie, Bellona, Prima, Converse, Levis, Vakko, Yargıcı, Casio, LG, Bosch, Arzum, Karaca, Tefal, Phillips, JBL, Baseus, Demirdöküm, Head & Shoulders, L’Oreal, Avon, MAC, Pubg, Blistex, Migros Sanal Market ve Gucci gibi sevdiğiniz markaların size özel indirim ve kampanya fırsatlarını kaçırmayın!

Binlerce Giyim Markası: LC Waikiki, Koton, Mango, Nike, Puma, Hotiç, Derimod, Skechers, Lacoste, Twist, Yargıcı, Vakko, Nine West, Mothercare, GAP, Divarese, Levi’s, Zara, Burberry, Louis Vuitton, H&M, Columbia, Soobe, Carter’s, Pierre Cardin, U.S. Polo Assn. ve daha fazlası Trendyol'da!

Her Gün Binlerce Yeni Ürün: Elbise, ayakkabı, aksesuar, çanta, güneş gözlüğü, saat, abiye elbise, spor ayakkabı ve onlarca kategoriden binlerce ürünün hepsi Trendyol uygulamasında. Seçim sizin! Trendyol uygulamasından nerede olursanız olun; ürünlere göz atıp, beğenip satın alabilirsiniz! Alışveriş bu kadar kolay! Her gün farklı kategorilere eklenen binlerce yeni ürün ile yenilenen fırsatların hepsi burada. Seçim senin! Nerede olursan ol; göz at, beğen ve satın al! Bu kadar kolay!

24 Saatte Kargo: Aldığınız ürünlerde 24 saatte kargo fırsatıyla ihtiyaçlarınız kapınıza hızlıca gelsin.

Trendyol Cüzdan: Trendyol Cüzdan uygulaması ile hesabınıza bakiye yükleyin, anında Trendyol Cüzdan ile ödeyin. Her siparişinizde yüzde 2 Trendyol para kazanın, bakiyenizi Trendyol'da istediğiniz gibi harcayın. İadeleriniz anında Cüzdan bakiyenize yatırılır.

Trendyol Yemek: Sevdiğiniz restoranlardan yemek siparişleriniz 30 dakikada kapınızda. Açılışa özel ilk 3 yemek siparişinize yüzde 30 indirim fırsatı. Hemen indirin, yemek siparişinizi verin!