True Tone Nedir, Nasıl Kullanılır?

Apple'ın Eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanda iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X tanıtıldı. Her sene olduğu gibi cihaz tanıtımı ile yetinmeyen Apple, yeni mobil işletim sistemi iOS 11'i de herkes için indirmeye sundu. Ancak iOS 11'de bu 3 yeni telefon için yeni bir ekran teknolojisi bulunuyor. Donanım ve yazılımın muhteşem bütünlüğünü koruyan Apple kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimini True Tone adını verdiği özellik ile sunuyor.

True Tone Ekran Nedir?

Apple'ın iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X telefonlarında yer verdiği bu özellik sadece telefonlarda bulunmuyor. Apple'ın çok güçlü olan tabletleri 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro'da yer alan özellik anlayacağınız üzere sadece güçlü cihazlarda çalışıyor.

Bulunduğunuz ortamdaki ışığa göre sensörler yardımıyla beyaz dengesi ayarlanıyor ve ekran bu şekilde gözünüzü yormuyor. Yani gün ışığındaki beyaz dengesi ile kapalı ortamda bulunduğunuz andaki beyaz dengesi aynı olmuyor. Otomatik parlaklık ile aynı anda aktif olduğunda gerçekten çok iyi çalışan özelliğin tek kötü yanı telefonunuzun kullanım süresini kısaltması. Sensörler sürekli aktif olduğu ve bulunduğunuz ortamdaki ışığı ölçtüğü için şarj konusunda çok dost olduğunu söyleyemiyoruz. Özellikle aynı anda otomatik parlaklığı da aktif ettiğinizde şarj süresinde önemli bir azalma gözlemleyebilirsiniz.

True Tone Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

Ayarların altında bulunan "Ekran ve Parlaklık" sekmesinden aktif edebileceğiniz özelliği aynı zamanda 3D Touch ile denetim merkezinden de açıp kapatmanız mümkün. Denetim merkezinde bulunan ekran parlaklığı barına 3D Touch özelliğini de kullanarak biraz sert bastığınızda gelen büyük barın altında Night Shift'i ve True Tone'u göreceksiniz. Buradan True Tone'u ayarlara girmeden açıp kapatabilirsiniz. 3D Touch özelliği olmayan kullanıcıların ise parlaklık barına basılı tutmaları yeterli olacaktır.

True Tone özelliğini video izlerken, oyun oynarken kapatmanız faydalı olabilir. Gerçek renkleri True Tone özelliği açıkken göremezsiniz, renkler bulunduğunuz ortama göre şekillenir.