Tüm Verilerinizi ChatGPT’den Nasıl Silebilirsiniz?

100 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ChatGPT, çok kısa sürede popüler hale geldi. Adını neredeyse duymayan kalmadı. Haliyle bu kadar popüler hale geldikten sonra hakkında da birçok konu merak edilmeye başladı. Merak edilen konuların başında da ChatGPT üzerindeki kullanıcıya ait verilerin nasıl silineceğidir.

Tüm Verilerin ChatGPT’den Silinmesi

ChatGPT, sorulara insana benzer yanıtlar vermesiyle dikkat çeken yapay zeka sohbet robotudur. OpenAl, ChatGPT’i dil modelleri üzerinden tasarladı. Herkesin konuştuğu ve teknolojinin tüm unsurları kullanılarak tasarlanan ChatGPT üzerinden veriler şu şekilde siliniyor;

İlk olarak ChatGPT üzerinden oturum açın.

Ekranın sol altında konumlanan üç noktaya tıklayın.

“Ayarlar” alanına tıklayarak oradan “Veri Kontrolleri’ni” seçin.

“Sohbet Geçmişi ve Eğitimi” yanında konumlanan anahtar kapatılır.

Yukarıdaki adımların arkasından yeni veri kaydetme durdurulacak. Mevcut verilerse 30 gün içinde silinecek.

ChatGPT’de Sohbet Geçmişini Silme

ChatGPT hesabını silmek yerine sohbet geçmişini silebilirsiniz. ChatGPT, hesap üzerinde chatbot’la gerçekleştirilen tüm sohbetlerin geçmişini tutuyor. Kullanıcılar istedikleri zaman sohbet geçmişine ulaşabilir. Kullanıcı dilerse sohbet geçmişini silebilir.

ChatGPT’de sohbet geçmişini silmek için şu adımları takip edebilirsiniz;

“chat.openai.com” hesabına giriş yapılır.

Sol panel üzerinden silinmek istenen görüşmeye tıklanır.

Sohbet açıldıktan sonra kullanıcının karşısına iki seçenek çıkacak.

“Sil” simgesine tıklanır.

“Onay” butonuna basılarak sohbeti silme işlemi onaylanır.

Hesaptaki tüm görüşmeler bir kerede “Görüşmeleri Temizle” seçeneğiyle silinir.

ChatGPT’de Hesap Nasıl Silinir?

Yukarıdaki verileri ve sohbet geçmişini silme işleminin yerine hesabınızı tamamen silmek isteyebilirsiniz. ChatGPT’de hesabı tamamen silmek için takip etmeniz gereken adımlar şöyledir;

Öncelikle ChatGPT hesabından oturum açılmalı.

Ekranın sol altındaki “Ayarlar” seçilir.

Veri Denetimleri “Göster” şeklinde değiştirilir.

“Hesabı Sil” alanına tıklanır.

Hesap ayrıntıları girilip yeniden yapılmak istenen işlem onaylanır.

ChatGPT’de hesap silme işlemi gerçekleştirirken bir noktaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da bir telefon numarasının sadece iki OpenAl hesabı açmak için kullanılacağıyla ilgilidir.

Yeni hesap açmaya kalktığınızda daha önce telefon numarasını kullandığınız için problem yaşayabilirsiniz.