Tumblr Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

Blog paylaşım siteleri arasında uzun yıllardır varlığını sürdüren Tumblr üzerinden kullanıcılar yazı ve fotoğraflar paylaşarak kendilerine ait bir alan oluşturabiliyor.

Fakat her platformda olduğu gibi Tumblr’da da başka kullanıcıları rahatsız eden birtakım kişiler olabiliyor. Hatta başkasına ait blogu kötü kullanma ve istenmeyen kişilerin takip etmesi gibi durumlarla da karşılaşılabiliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz durumlarla karşılaşan kişiler, rahatsız edenleri engelleyebilir. Bu sayede engellenen kişi rahatsız ettiği kişinin blogunu artık görüntüleyemez.

Dolayısıyla kişiyi rahatsız etme durumu da direkt ortadan kalkar. Arama sonuçlarında dahi asla kendisini engelleyen kişiye ulaşamaz. Aynı zamanda engellendiğine dair de bildirim almaz.

Tumblr’da Kişi Engelleme

​Bilgisayar ya da mobil cihazlardan Tumblr hesabına giriş yapılır.

Engellenmek istenilen hesabın profili ziyaret edilir. Engellenmek istenilen kişinin profili sayfanın sağında yer almaktadır.

Kullanıcı profiline giriş yapılmasının ardından blogun sağ üst tarafındaki profil simgesine basılır.

“Engelle” butonuna tıklandıktan sonra ekrana onay mesajı geliyor.

Onay mesajına cevap olarak “Engelle” butonuna tekrar tıklanmalıdır.

Tumblr’de Kişi Engeli Nasıl Kaldırılır?

Tumblr platformunda kişi engeli hem uygulama hem de web üzerinden kaldırılabilir. Bunun için aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir:

1. Tumblr Uygulaması Üzerinden Kişi Engeli Kaldırma

Mobil cihaz üzerinden Tumblr profiline giriş yapılır. Daha sonra ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Ayarlar” kısmına girilir. Hesap ayarlarının açılması için “Ayarlar” alanına geçiş yapılır.

Engellenen kısma ulaşabilmek için ekran aşağıya kaydırılır.

Alanda engellenen tüm Tumblr hesapların listesi yer alıyor. Engellenen kişiler arasından engelin kaldırılacağı kişi bulunmalıdır.

Kullanıcının Tumblr hesabı yanında konumlanan “Engellemeyi Kaldır” butonuna tıklanır.

2. Tumblr Web’te Kişi Engeli Kaldırma

İlk olarak Tumblr’ın resmi web sitesine giriş yapılır.

Ekranın sağ üst köşesinde simgeler yer alıyor. Bu simgeler içerisinden “insan kafası” şeklindeki simgeye tıklanılır.

Açılır menü üzerinden “Ayarlar” kısmına geçilir.

Ekran aşağıya doğru kaydırılarak “Engellenen Hesaplar” alanına ulaşılır. Engellenen Hesaplar alanının yanında konumlanan “Kalem” şeklindeki sembole tıklanır.

Engelin kaldırılacağı kişi bulunarak yanında yer alan “Engellemeyi Kaldır” sekmesi seçilir.

Bahsettiğimiz Tumblr kişi engelleme adımlarının ardından engellenen profil; mesaj atamaz gönderileri göremez ve gönderilere yorum yapmaz.

Engellenen profil, engellendiğini ancak başkasının hesabından öğrenebilir. Başkasının hesabına giriş yaparak şüphelendiği kişinin kendisini engelleyip engellemediğini öğrenebilir.