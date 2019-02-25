Tumblr’da Takipçi Sayısını Artırmanın 10 Etkili Yöntemi

Instagram ve Twitter gibi platformlara nazaran Tumblr’da takipçi sayısını artırmanın çok daha basit olduğunu biliyor muydunuz? Bunun başlıca nedeni, Tumblr’ın diğer bütün platformların kullanıcılarından daha farklı bir kesime hitap etmesidir.

Tumblr, David Karp tarafından Şubat 2007’de kurulan bir blog servisidir. Blogger, Wordpress gibi şaheserlerin yanında önemli bir yere sahip olmasa da daha çok 13 ila 20 yaş arası tarafından fotoğraf paylaşımları için tercih edilmektedir.

Sizler için sıraladığımız bu 10 etkili yöntemin sonunda, eğer verilen yöntemleri de harfiyen yerine getirirseniz Tumblr hesabınızın takipçi sayısında ister istemez ciddi oranda bir yükselme gözlemleyeceksiniz.

1 - Bloğunuzun İsmi

Kısa ve öz bir şeyler düşünmeye ne dersiniz? Bu öyle bir şey olsun ki aynı zamanda sizin kişiliğinizi de anlatabilsin. Ama ne olabilir? İlhamın nerede, nasıl ve ne şekilde geleceği belli olmaz. Sizlere küçücük, mini minnacık bir ipucunu mu esirgeyeceğiz, değil mi ama? Ruh halinizden yola çıkarak kendinizi en iyi yansıtacak blog ismini keşfedebilirsiniz ve unutmayın, ilhamın insana uğradığı en güzel ruh hali, depresif bir ruh halidir çünkü insan üzüntüden beslenir.

2 - Bloğunuzun Tasarımı

Tumblr’da dilerseniz bloğunuza link olarak girilmesini engelleyebilir, bloğunuzun yalnızca Tumblr’da görülmesine izin verebilirsiniz ancak bunu yapmak yerine iki yerden de erişime izin vermeniz, Google gibi arama motorlarından gelen internet kullanıcıları için daha yararlı olacaktır zira Tumblr kullananmayanları da düşünmeliyiz, değil mi?

Bloğunuzun temasını ilk olarak kontrol panelinden düzenlemelisiniz. Tumblr’ı diğer platformlardan ayıran nokta, kullanıcıların sadelikten yana olmalarıdır. Kapağınız, profil fotoğrafınız ve arka planınız, kullanıcıların göz zevkine göre uyumlu olmak zorundadır.

Uyumsuz renklerden ve tasarımlardan arındırıldığınız sürece hayal gücünüze göre bloğunuzun görünümünü gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz.

Tumblr’da görünen kısım bitti ama bloğunuza link ile girenler için de bir tasarım yapmamız gerekiyor. Birbirinden farklı ücretsiz temaları Tumblr’ın kendi servisinden bir tıklama sonucunda kolayca temin edebilirsiniz.

3 - Ne Paylaşacağınızı Kesinleştirin

Evinize habersiz gelen konuklara ne ikram edeceğinizi bilmediğiniz oldu mu? En kötü, konuklarınıza marketten aldığınız hazır keklerden ikram edersiniz ama bir şeyler ikram edersiniz, onları kuru bir çayla göndermek istemezsiniz.

Tumblr’da ilgi toplamak için paylaşabileceğiniz içeriklerden bazıları:

İlişkilerle ilgili sözler , Tumblr kullanıcıları tarafından bir hayli seviliyor. Üstelik sözü kafa patlatarak yazmanıza da hiç gerek yok. Aşık Veysel olur, Oğuz Atay olur (Poyraz Karayel dizisinden kaynaklansa gerek, içlerinden en çok beğenilen yazardır, Oğuz Atay.), olur da olur...

, Tumblr kullanıcıları tarafından bir hayli seviliyor. Üstelik sözü kafa patlatarak yazmanıza da hiç gerek yok. olur, olur (Poyraz Karayel dizisinden kaynaklansa gerek, içlerinden en çok beğenilen yazardır, Oğuz Atay.), olur da olur... Psikoloji ile ilgili paylaşımlar yaparsanız olabileceğinden çok daha yüksek sayılara çıkabilirsiniz.

ile ilgili paylaşımlar yaparsanız olabileceğinden çok daha yüksek sayılara çıkabilirsiniz. Felsefi bloglar çok ilgi toplamaz ama onların da seveni vardır.

çok ilgi toplamaz ama onların da seveni vardır. Düşüncelerinizi paylaşabilir, tartışma ortamı yaratabilirsiniz ama bu da felsefi bloglar gibi ilgi çekmek için etkili bir yöntem değildir.

Dizilerden, filmlerden ve kitaplardan alıntılar paylaşabilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğrafları paylaşabilirsiniz.

Tasarımlarınızı sergileyebilirsiniz.

Portfolyo oluşturabilirsiniz.

Tumblr’da çok dertli, depresif bir kişi imajı yaratabilirseniz kullanıcıların odak noktası olmanız kaçınılmaz olacaktır. Bütün dünyanın yükünü omuzlandığınızı, bütün sorunların sadece sizde biriktiğini ve bitik bir halde olduğunuzu iç açıcı fotoğrafların altında dahi dile getirin. Tumblr’ın insanları dert dinlemekten sıkılmazlar hatta tam tersi, dertlere bayılan yapıda olduklarından dertleri yoksa bile küçük büyük demeden dert edinirler.

4 - Eğlenceli Biri Olun

Dertli olduğunuzu dile getirin diye öneride bulunduk ama sürekli bir biçimde bunu yapmanız, bir noktadan sonra takipçilerinizi bayacaktır. İlgi düşkünü olarak anılmamak için arada bir de eğlenceli biri olduğunuzu kanıtlamalısınız. “Eğlenceliyim, eğlenceli! Beni duyan yok mu?” diye bağırmak yerine eğlenceli olduğunuzu anlatacak komik paylaşımlar yapabilirsiniz.

5 - Etiketler Önemli, Etiket Kullanın

İçeriklerin altına elinizi korkak alıştırmadan bolca etiket yapıştırın ama bunu yaparken de içeriğin konusunun dışına çıkmamaya gayret gösterin. Henüz takipçiniz olmayan Tumblr kullanıcıları, gönderdiğiniz içeriklere etiketler yoluyla erişim sağlıyor. Konusundan bağımsız bir içerikle karşılaşan kullanıcıların size hiçbir getirisi olmaz, değil mi?

Bir noktadan sonra insan üşenmeye başlayabilir ama etkileşim kazanmak istiyorsanız bunu kesinlikle ve kesinlikle yapmak zorundasınız.

6 - İnsanları Takip Edin

Takibe takip saçmalığından bahsetmiyoruz ki zaten takibe takibin uzun vadede hiçbir getirisi olmaz. İlgi alanınıza giren, gözünüze hoş gelen blogların paylaşımları beğenebilir ve bloğu takibe alabilirsiniz. Eğer o da sizin bloğunuzu beğenirse takibe alabilir, paylaşımlarınızı beğenebilir. Ayrıca takibe aldığınız bloğun paylaşımları diğer kimseler tarafından da beğeniliyor ve paylaşılıyor ise onun paylaşımlarını kendinize örnek alabilirsiniz. Böylece onun takipçilerine iyi bir alternatif yaratabilirsiniz.

7 - Yazılarla Kalmayın, Fotoğraflar Kullanın

Kullanıcıların dikkatini çekmek için bir diğer güzel yöntem, yazılarınızı fotoğraflarla süslemektir. Özellikle söz bloğunuz var ise sözlerinizle ilgili fotoğraflar kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Zira Tumblr’da sadece fotoğraf paylaşımı yapan tonlarca blog mevcut ve hemen hepsi yoğun ilgi topluyor.

8 - Aktif Olun

Instagram, Twitter ve nice sosyal medya platformlarında da olduğu gibi burada da aktiflik çok önemli bir rol oynar. Kendinizi yedi gün, yirmi dört saat boyunca bloğunuza hapsetmek yerine takipçilerinize göre hareket edin.

9 - Paylaşım Zamanınızı İyi Seçin

Sosyal medya kullanımı istatistiklerine göre, kullanıcıların aktifliği akşam saat dörtten önce çok seyrekken, akşam yedi ila on arasında daha çok artıyor.

Tumblr’da paylaşım yapmak için doğru zamanı kovalamanız, kullanıcılardan etkileşim almak için çok faydalı bir seçim olacaktır. Kullanıcıların binden fazla kişiyi takip ettiği göz önünde bulundurulduğunda, binlerce gereksiz paylaşım arasından sizin paylaşımınızın görünme olasılığının çok düşük olduğu anlaşılabilir. Bundan dolayı, paylaşım yaparken kullanıcıların bloğunuz ile en çok etkileşim kurduğu zamanları tercih etmeye gayret göstermelisiniz.

10 - Bloğunuzu “Blog” Dışında Kullanabilirsiniz

İnsanların psikologlara şakır şakır para dökmesini anlamsız bulanlardansanız Tumblr’ın soru sorma hizmetini kullanarak insanlara dert dinleme, psikolojik sorun saptama gibi hizmetleri ücretsiz olarak verebilirsiniz. Bu fikri hayata geçirirseniz insanların bloğunuza hücum etmesine yol açabilirsiniz. Ancak bu konuda yeterince bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun zira insanları yanlış yönlendirmeniz, ileride vicdan azabına yol açabilir.