Favori blog uygulamalarından biri olan Tumblr, harika bir şekilde hedef kitlenizle etkileşime geçmenizi hedefliyor..

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piyasaya sürülüşünden tam tamına 16 sene geçen Tumblr, yenilikleriyle kendini güncellemeye devam ediyor. Metin, fotoğraf, video, ses ve daha fazla birçok şeyi paylaşmanıza olanak tanıyan bir blog hizmetidir. Aslında tam bir blog desteği olmasa da, mikroblog hizmeti verdiğini rahatça söyleyebiliriz.

Kendi kişisel düşüncelerinizi istediğiniz gibi yayınlayabildiğiniz bu uygulamada, ayrıca başkalarının paylaşımlarını da yeniden alıntılayabiliyorsunuz. Bunun yanında, eğlendiğiniz ve ilginç bulduğunuz şeyleri de takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz.

Tumblr İndir

X'e(eski adıyla Twitter) benzeyen yapısı ve içerikleri ile birlikte, tıpkı X gibi kontrol panelinizden diğer kullanıcıları takip edebilir ve gönderilerini inceleyebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü içeriği bulabildiğiniz Tumblr'ı indirip, siz de mikroblog deneyimini yaşayabilirsiniz.

Her sosyal medya uygulamasında olduğu gibi; etkileşim en önemli şeylerden biridir. Bunun için Tumblr, paylaşılan bloglara yorum yapıp etkileşimde kalmanıza da imkan tanıyor. Kullanıcıların da birbirine özel mesaj gönderebildiği bu uygulamada, birçok farklı şekilde etkileşime girebilirsiniz.

Tumblr Özellikleri