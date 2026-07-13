Windows 11'de Kimsenin Bilmediği Ayar! Birkaç Adımla Yapılıyor
Windows 11'de RAM kullanımı nasıl sınırlandırılır sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte uygulanması gereken adımlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Windows 11'de RAM kullanımını sınırlamak için msconfig üzerinden Önyükleme sekmesine girin. "Gelişmiş Seçenekler" butonuna tıklayın. "Bellek üst sınırı" seçeneğini etkinleştirin. Windows'un kullanmasını istediğiniz RAM miktarını MB cinsinden yazın. 4 GB için 4096 MB yazabilirsiniz. "Tamam" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın. Bilgisayarı yeniden başlatın.
- RAM kullanımını tekrar eski hâline getirmek için Msconfig'e girin. Önyükleme sekmesini görüntüleyin. "Gelişmiş Seçenekler" butonuna tıklayın. "Bellek üst sınırı" kutucuğundaki işareti kaldırın. Bilgisayarı yeniden başlatın.
- RAM kullanımı ayarı değişmiyorsa BIOS ayarlarına girip Secure Boot özelliğini geçici olarak devre dışı bırakın. RAM kullanımını tekrar eski hâline getirdikten sonra güvenlik için Secure Boot'u tekrar etkin hâle getirmeniz gerekiyor.
Windows 11, normalde bilgisayarınızdaki tüm RAM'i sonuna kadar kullanacak şekilde tasarlandı ancak herhangi bir nedenden dolayı işletim sisteminin belleğe erişimini kasıtlı olarak kısıtlamanız gerekebilir. Microsoft bunu yalnızca bir buton ile basit ayar olarak sunmasa da sistemin derinliklerindeki eski bir araçla Windows'un kullanacağı RAM miktarını belirlemek mümkün.
Bu yazıda Windows 11'de RAM kullanımını sınırlandırma işlemi için hangi adımların uygulanması gerektiğnii açıkladık. Bu süreçte yalnızca birkaç adım ile RAM'i sınırlandırabilirsiniz. Bunun için msconfig'e girmeniz gerektiğini belirtelim. Eğer siz de bilgisayarınızda RAM kullanımını belirlemek istiyorsanız rehberimizdeki adımları uygulayın.
Windows 11'de RAM Kullanımını Sınırlandırma Adımları Neler?
- Görev çubuğunda bulunan arama kutucuğuna msconfig yazın ve Enter tuşuna basın.
- Boot yani Önyükleme sekmesine girin.
- "Gelişmiş Seçenekler" butonuna tıklayın.
- "Bellek üst sınırı" seçeneğini etkinleştirin.
- Windows'un kullanmasını istediğiniz RAM miktarını MB cinsinden yazın. 4 GB için 4096 MB, 8 GB için 8192 MB, 16 GB için 16384 MB yazabilirsiniz.
- "Tamam" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın.
- Bilgisayarı yeniden başlatın.
Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda RAM kullanımını sadece birkaç adım ile sınırlandırmak mümkün. Bunun için ilk olarak görev çubuğunda yer alan arama kutucuğuna msconfig yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Boot yani Önyükleme sekmesine girmeniz gerekiyor.
Önyükelem sekmesinde bulunan "Gelişmiş Seçenekler" butonuna tıklayın. Açılan yeni pencere üzerinden "Bellek üst sınırı" seçeneğini etkinleştirin. Bir sonraki adımda Windows'un kullanmasını istediğiniz RAM miktarını MB cinsinden yazın. Örneğin 4 GB yapmak istiyorsanız 4096 MB, 8 GB yapmak istiyorsanız 8192 MB, 16 GB yapmak istiyorsanız 16384 MB yazabilirsiniz.
RAM miktarını yazdıktan sonra "Tamam" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın. Bu işlemin hemen ardından bilgisayuarı yeniden başlatın. Bunun içni İster Başlat menüsünü ister Alt + F4 kısayolunu kullanabilirsiniz. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra Windows 11, belirlediğiniz RAM miktarını kullanmaya başlayacaktır.
RAM Kullanımı Tekrar Eski Hâline Nasıl Geri Getirilir?
- Msconfig'e girin.
- Önyükleme sekmesini görüntüleyin.
- "Gelişmiş Seçenekler" butonuna tıklayın.
- "Bellek üst sınırı" kutucuğundaki işareti kaldırın.
- Bilgisayarı yeniden başlatın.
RAM kullanımını tekrar eski hâline getirmek istiyorsanız birkaç adım uygulamanız gerekiyor. Bu işlemin de oldukça basit olduğunu belirtelim. Öncelikle Msconfig'e girin ve hemen ardından Önyükleme sekmesini ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Gelişmiş Seçenekler" butonuna tıklayın. Son olarak "Bellek üst sınırı" kutucuğundaki işareti kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
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RAM Kullanımı Ayarı Değişmiyorsa Ne Yapılmalı?
Günümüzde bazı bilgisayarda güvenli knedeniyle RAM kullanımı ayarının değiştirilmesine izin verilmeyebilir. Bu durumda bilgisayarın UEFI Donanım Yazılımı Ayarları üzerinden Secure Boot özelliğini geçici olarak devre dışı bırakarak sorunu çözebilirsiniz. RAM kullanımını tekrar eski hâline getirdikten sonra güvenlik için Secure Boot'u tekrar etkin hâle getirmeniz gerekiyor.
- Başlat menüsünü açın ve güç simgesine basın.
- "Shift" tuşuna basılı tutarak "Yeniden Başlat" seçeneğini seçin.
- Mavi ekran açıldıktan sonra "Sorun Gider" seçeneğine tıklayın.
- "Gelişmiş Seçeenkler" kategorisine girin.
- "UEFI Donanım Yazılımı Ayarları" bölümünü açın.
- "Yeniden Başlat" butonuna tıklayın. Bu, bilgisayarın doğrudan BIOS ekranını açmasını sağlayacak.
- BIOS/UEFI menüsünden Secure Boot seçeneğini bulun ve bu özelliği devre dışı bırakın.
- Bilgisayarı açıp yukarıda bulunan RAM sınırlama adımlarını uygulayın.
RAM kullanım msconfig üzerinden değişmiyorsa öncelikle Başlat menüsünü açın ve güç simgesine basın. "Shift" tuşuna basılı tutarak "Yeniden Başlat" seçeneğini seçin. Mavi ekran açıldıktan sonra "Sorun Gider" seçeneğine tıklayın. "Gelişmiş Seçeenkler" kategorisine girin.
Bir sonraki adımda "UEFI Donanım Yazılımı Ayarları" bölümünü açın ve hemen ardından "Yeniden Başlat" butonuna tıklayın. Bu, bilgisayarın doğrudan BIOS ekranını açmasını sağlayacak. BIOS/UEFI menüsünden Secure Boot seçeneğini bulun ve bu özelliği devre dışı bırakın. Bilgisayarı açıp yukarıda bulunan RAM sınırlama adımlarını uygulayın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu İşlem Sadece Bir Uygulamanın RAM Kullanımını mı Sınırlıyor?
Hayır, tüm Windows'u sınırlıyor. Yalnızca bir uygulamaya özel RAM sınırı koyamazsınız.
Bilgisayarı Hızlandırmak İçin Bunu Yapmalı mıyım?
Hayır, bilgisayarı hızlandıramk için RAM kullanımını azaltmak istiyorsanız başlangıçta açılan gereksiz programları devre dışı bırakmalısınız ve arka planda çalışan gereksiz programları sonlandırmalısınız.