Türk Telekom Tarifeler ve Fiyatları - 2023

Türk Telekom tarifeler ve fiyatları, mevcut tarifesini değiştirmek isteyen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Türk Telekom tarifeler konusunda çeşitlilik sunuyor. Kullanıcılar bu sayede ihtiyacına en uygun tarifeyi tercih edebiliyor. Bu yazıda Türk Telekom tarafından sunulan paketlerin neler sunduğuna ve ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladık.

Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen Türk Telekom'da pek çok tarife bulunuyor. Bu tarifelerin fiyatları içeriklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Türk Telekom'un tarife fiyatları ne kadar?

Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Türk Telekom Tarifeler ve Fiyatları

Tarife İsmi Tarife İçeriği Fiyatı
Özgür Tarifesi (İlk ay 20 GB internet hediye)

3 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 136 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Tarifesi (İlk ay 20 GB internet hediye)

6 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 150 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Tarifesi (İlk ay 20 GB internet hediye)

10 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 170 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Tarifesi (İlk ay 30 GB internet hediye)

15 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 200 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Tarifesi (İlk ay 30 GB internet hediye)

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 225 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Tarifesi (İlk ay 30 GB internet hediye)

25 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 245 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Prime Tarifeleri (İlk ay 30 GB hediye)

25+5 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 265 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Prime Tarifeleri (İlk ay 30 GB hediye)

30+10 GB internet

2000 dakika

250 SMS

 290 TL (12 ay taahhütlü)
Özgür Prime Tarifeleri (İlk ay 30 GB hediye)

40 GB internet

2000 dakika

250 SMS

 360 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği)

3 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 142 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği)

6 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 156 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği)

10 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 176 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği)

15 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 206 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği)

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 231 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği)

25 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 251 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Prime Tarifesi (İlk ay 30 GB hediye)

25 GB + 5 GB internet

1500 dakika

250 SMS

275 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Prime Tarifesi (Türk Telekom'lularla sınırsız konuşma)

30 GB + 10 GB internet

2000 dakika

250 SMS

 300 TL (12 ay taahhütlü)
Aşımsız Özgür Prime Tarifesi (Türk Telekom'lularla sınırsız konuşma)

40 GB internet + sınırsız sosyal medya

2000 dakika

250 SMS

 370 TL (12 ay taahhütlü)
Ailece Tarifeler (Aile içi sınırsız konuşma)

6 GB internet

3000 dakika

Sınırsız SMS

 112 TL (12 ay taahhütlü)
Ailece Tarifeler (Aile içi sınırsız konuşma)

15 GB internet

5000 dakika

Sınırsız SMS

 155 TL (12 ay taahhütlü)
Selfy Avantajlı 5 Tarifesi (Selfy'lilere Özel)

5 GB internet

750 dakika

500 SMS

 165 TL (12 ay taahhütlü)
Selfy Avantajlı 10 Tarifesi (Selfy'lilere özel)

10 GB internet

750 dakika

500 SMS

 205 TL (12 ay taahhütlü)
Selfy Avantajlı Limitsiz Sosyal Tarifesi (Selfy'lilere özel)

20 GB internet

750 dakika

500 SMS

 285 TL (12 ay taahhütlü)
Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel)

5 GB internet

500 dakika

1000 SMS

 39,40 TL (12 ay taahhütlü)
Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel)

10 GB internet

1000 dakika

1000 SMS

 61,13 TL (12 ay taahhütlü)
Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel)

15 GB internet

1000 dakika

1000 SMS

 74,71 TL (12 ay taahhütlü)
Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel)

20 GB internet

1500 dakika

1000 SMS

 88,31 TL (12 ay taahhütlü)
Enerji Bakanlığı Tarifeleri (Enerji Bakanlığına özel)

6 GB internet

1200 dakika

1000 SMS

 79 TL  (12 ay taahhütlü)
Enerji Bakanlığı Tarifeleri (Enerji Bakanlığına özel)

10 GB internet

1200 dakika

1000 SMS

 90 TL (12 ay taahhütlü)
Fenercell Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye)

5 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 100 TL (12 ay taahhütlü) 
Fenercell Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye)

12 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 125 TL (12 ay taahhütlü)
Fenercell Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye)

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 155 TL  (12 ay taahhütlü)
GSMobile Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye)

5 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 100 TL  (12 ay taahhütlü)
GSMobile Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye)

12 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 125 TL  (12 ay taahhütlü)
GSMobile Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 30 GB hediye)

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 155 TL  (12 ay taahhütlü)
Kamu Çalışan 4 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel)

4 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 135 TL
Kamu Çalışan 8 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel)

8 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 160 TL
Kamu Çalışan 12 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel)

12 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 180 TL
Kamu Çalışan 20 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel)

20 GB internet

1500 dakika

1000 SMS

 225 TL
Kamu Çalışan Prime 30 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel)

30 GB internet

2000 dakika

1000 SMS

 245 TL

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Bu yazıda Türk Telekom tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. İster Türk Telekom uygulaması üzerinden ister resmî web sitesinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek tarife değişikliğini yapabilirsiniz.

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