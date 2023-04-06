Türk Telekom Tarifeler ve Fiyatları - 2023

Türk Telekom tarifeler konusunda çeşitlilik sunuyor. Kullanıcılar bu sayede ihtiyacına en uygun tarifeyi tercih edebiliyor. Bu yazıda Türk Telekom tarafından sunulan paketlerin neler sunduğuna ve ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladık.

Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen Türk Telekom'da pek çok tarife bulunuyor. Bu tarifelerin fiyatları içeriklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Türk Telekom'un tarife fiyatları ne kadar?

Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Türk Telekom Tarifeler ve Fiyatları

Tarife İsmi Tarife İçeriği Fiyatı Özgür Tarifesi (İlk ay 20 GB internet hediye) 3 GB internet 1000 dakika 250 SMS 136 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Tarifesi (İlk ay 20 GB internet hediye) 6 GB internet 1000 dakika 250 SMS 150 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Tarifesi (İlk ay 20 GB internet hediye) 10 GB internet 1000 dakika 250 SMS 170 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Tarifesi (İlk ay 30 GB internet hediye) 15 GB internet 1000 dakika 250 SMS 200 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Tarifesi (İlk ay 30 GB internet hediye) 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS 225 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Tarifesi (İlk ay 30 GB internet hediye) 25 GB internet 1000 dakika 250 SMS 245 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Prime Tarifeleri (İlk ay 30 GB hediye) 25+5 GB internet 1500 dakika 250 SMS 265 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Prime Tarifeleri (İlk ay 30 GB hediye) 30+10 GB internet 2000 dakika 250 SMS 290 TL (12 ay taahhütlü) Özgür Prime Tarifeleri (İlk ay 30 GB hediye) 40 GB internet 2000 dakika 250 SMS 360 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği) 3 GB internet 1000 dakika 250 SMS 142 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği) 6 GB internet 1000 dakika 250 SMS 156 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği) 10 GB internet 1000 dakika 250 SMS 176 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği) 15 GB internet 1000 dakika 250 SMS 206 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği) 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS 231 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Tarifesi (Ücretsiz durma özelliği) 25 GB internet 1500 dakika 250 SMS 251 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Prime Tarifesi (İlk ay 30 GB hediye) 25 GB + 5 GB internet 1500 dakika 250 SMS 275 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Prime Tarifesi (Türk Telekom'lularla sınırsız konuşma) 30 GB + 10 GB internet 2000 dakika 250 SMS 300 TL (12 ay taahhütlü) Aşımsız Özgür Prime Tarifesi (Türk Telekom'lularla sınırsız konuşma) 40 GB internet + sınırsız sosyal medya 2000 dakika 250 SMS 370 TL (12 ay taahhütlü) Ailece Tarifeler (Aile içi sınırsız konuşma) 6 GB internet 3000 dakika Sınırsız SMS 112 TL (12 ay taahhütlü) Ailece Tarifeler (Aile içi sınırsız konuşma) 15 GB internet 5000 dakika Sınırsız SMS 155 TL (12 ay taahhütlü) Selfy Avantajlı 5 Tarifesi (Selfy'lilere Özel) 5 GB internet 750 dakika 500 SMS 165 TL (12 ay taahhütlü) Selfy Avantajlı 10 Tarifesi (Selfy'lilere özel) 10 GB internet 750 dakika 500 SMS 205 TL (12 ay taahhütlü) Selfy Avantajlı Limitsiz Sosyal Tarifesi (Selfy'lilere özel) 20 GB internet 750 dakika 500 SMS 285 TL (12 ay taahhütlü) Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel) 5 GB internet 500 dakika 1000 SMS 39,40 TL (12 ay taahhütlü) Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel) 10 GB internet 1000 dakika 1000 SMS 61,13 TL (12 ay taahhütlü) Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel) 15 GB internet 1000 dakika 1000 SMS 74,71 TL (12 ay taahhütlü) Emniyet Tarifeleri (EGM'ye özel) 20 GB internet 1500 dakika 1000 SMS 88,31 TL (12 ay taahhütlü) Enerji Bakanlığı Tarifeleri (Enerji Bakanlığına özel) 6 GB internet 1200 dakika 1000 SMS 79 TL (12 ay taahhütlü) Enerji Bakanlığı Tarifeleri (Enerji Bakanlığına özel) 10 GB internet 1200 dakika 1000 SMS 90 TL (12 ay taahhütlü) Fenercell Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye) 5 GB internet 1000 dakika 250 SMS 100 TL (12 ay taahhütlü) Fenercell Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye) 12 GB internet 1000 dakika 250 SMS 125 TL (12 ay taahhütlü) Fenercell Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye) 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS 155 TL (12 ay taahhütlü) GSMobile Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye) 5 GB internet 1000 dakika 250 SMS 100 TL (12 ay taahhütlü) GSMobile Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 20 GB hediye) 12 GB internet 1000 dakika 250 SMS 125 TL (12 ay taahhütlü) GSMobile Efsane Taraftar Tarifesi (İlk ay 30 GB hediye) 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS 155 TL (12 ay taahhütlü) Kamu Çalışan 4 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel) 4 GB internet 1000 dakika 250 SMS 135 TL Kamu Çalışan 8 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel) 8 GB internet 1000 dakika 250 SMS 160 TL Kamu Çalışan 12 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel) 12 GB internet 1000 dakika 250 SMS 180 TL Kamu Çalışan 20 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel) 20 GB internet 1500 dakika 1000 SMS 225 TL Kamu Çalışan Prime 30 GB Tarifesi (Kamu çalışanlarına özel) 30 GB internet 2000 dakika 1000 SMS 245 TL

Bu yazıda Türk Telekom tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. İster Türk Telekom uygulaması üzerinden ister resmî web sitesinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek tarife değişikliğini yapabilirsiniz.