Türkiye’de En Çok Kullanılan İsimler ve Soyisimler

Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler neler? Bu yazıda Türkiye’de en fazla kullanılan adları ve soyadlarını bir arada topladık. Hazırladığımız yazıya göz atarak bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her doğan bebeğe ebeveynleri tarafından bir isim belirlenir. Bebeğe verilecek ismin dikkatli bir şekilde seçilmesi oldukça büyük bir öneme sahip çünkü o kişi, hayatı boyunca belirlenen ismi kullanır.

İsim belirlendikten sonra bebek için bir kimlik çıkartılması gerekir. Ebeveynler, istenen belgeleri temin ettikten sonra yaşadıkları yerde bulunan Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunur. Nüfus Müdürlüklerine yapılan başvurunun onaylanması halinde bebeğin resmi olarak bir ismi olur.

Türkiye’de her gün çok sayıda bebek dünyaya geliyor. Her bebeğe çeşitli isimler koyuluyor. Peki, ebeveynler tarafından en çok tercih edilen adlar neler? Türkiye’de en fazla kullanılan soyadları listesinde neler yer alıyor? Bu soruları merak eden kişiler, hazırladığımız yazıyı inceleyebilir.

Türkiye’de En Çok Kullanılan İsimler Neler?

En Fazla Kullanılan Kadın İsimleri En Fazla Kullanılan Erkek İsimleri Kübra Muhammed Aysel Şükrü Songül Cemal Havva Enes Keziban Yunus Ebru Arif Ayşegül Onur Döndü Yılmaz Selma Şaban Ayten Halil İbrahim Zeliha Mehmet Esra Mustafa Fadime Ahmet Özlem Ali Hacer Hüseyin Yasemin Bayram Melek Serkan Tuğba Orhan Sevgi Burak Rukiye Furkan Hava Gökhan Sibel Yasin Derya Uğur Asiye Yakup Filiz Muhammet Rabia Hasan Hülya İbrahim Cemile İsmail Sevim Osman Gülsüm Yusuf Leyla Murat Fatma Ömer Ayşe Ramazan Emine Halil Hatice Süleyman Zeynep Abdullah Elif Mahmut Meryem Recep Şerife Salih Zehra Fatih Sultan Kadir Hanife Emre Merve Mehmet Ali Dilek Hakan Büşra Adem Halime Kemal Esma Yaşar Aynur Bekir Hayriye Musa Kadriye Metin

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 2021 yılında 1 milyon 47 bin 975 bebek doğdu. Bu miktar, 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859’du. Türkiye’de 2019 yılında ise 1 milyon 186 bin 560 bebek dünyaya geldi.

Bu veriler, her yıl bir milyonun üzerinde bebeğe isim koyulduğu anlamına geliyor. Ebeveynler tarafından belirlenen isimlerin özellikle bir kısmı çok sık kullanılıyor. Bebekler için belirlenen isimler, toplumların sosyal yapısını ve hayat tarzını yansıtır.

Her toplumun kendine has isim belirleme geleneği bulunur. Bebeğin dünyaya geldiği ay bebeğin ismi üzerinde oldukça etkili olur. Örneğin, nisan ayında dünyaya gelen kız bebeğe Nisan ismi verilir. Ramazan ayında doğan erkek bebeklerin ismi Ramazan olarak belirlenir. Elbette bu şart değil fakat genellikle bu şekilde gerçekleşir.

Ayların yanı sıra tarihi kahramanlar ve din de etkili. Bazı ebeveynler bebeklerine Muhammed ismini verirken bazı anne babalar ise Bilge ve Kültigin gibi isimleri tercih eder. Ayrıca spor ve sanat gibi alanlarda ünlü olan kişilerin adı da isim belirleme konusunda çok büyük rol oynar.

Türkiye’de ebeveynlerin en çok tercih ettiği kadın isimleri arasında Kübra, Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra, Sultan, Hanife, Merve, Havva, Zeliha, Esra, Fadime, Özlem, Hacer, Yasemin, Melek dahil pek çok isim bulunuyor.

Ebeveynlerin en fazla tercih ettiği erkek isimleri arasında ise Kemal, Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Osman, Yusuf, Murat, Ömer, Ramazan, Halil, Süleyman, Abdullah, Mahmut, Recep, Salih, Fatih, Kadir, Emre, Mehmet Ali, Hakan ve Adem dahil birçok ad mevcut.

Bebekler için belirlenen isimler, yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Çok sayıda ebeveyn, bebekleri için yeni isim tercih eder. Yani Ada, Alya, Arın, Bilge, Yaren ve Deren gibi yeni isimleri tercih eder.

Türkiye’de En Çok Kullanılan Soyisimler Neler?

Koç

Kurt

Çelik

Yıldız

Yıldırım

Çetin

Kara

Yılmaz

Kaya

Demir

Şahin

Özkan

Şimşek

Öztürk

Aydın

Özdemir

Arslan

Doğan

Kılıç

Aslan

21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu, 1934 yılının temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlandı ve 2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe girdi. Soyadı, kişinin ailesini ve akrabasını belirtmeye yarayan ikinci isme denir.

Bir bölgede aynı isme sahip birden fazla kişi vardı. Bu sebepten ötürü Soyadı Kanunu yürürlüğe girmeden önce bir kişiyi anlatmak için çeşitli lakaplar kullanılırdı. Söz konusu kanun ile beraber insanlara soyadı verilmeye başlandı. Bu sayede lakaplara gerek kalmadı. Bununla birlikte insanlardan bahsetmek için soyadının söylenmesi tercih edildi.

Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 1934 yılının kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı yasa ile beraber Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e "Atatürk" soyismi verildi. 1934 yılının aralık ayında çıkarılan kanun ile birlikte Atatürk soyisminin diğer kişiler tarafından kullanılması yasaklandı.

Türkiye’de çok sayıda soyadı bulunuyor. Bazı soyadlarının yaygınlığı oldukça yüksek. Peki, en fazla kullanılan soyadları neler? Türkiye’de en fazla kullanılan soyadları arasında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek, Yılmaz, Kaya, Demir, Şahin, Çelik, Yıldız, Özdemir ve Çetin yer alıyor.

Bu yazıda Türkiye’de en fazla kullanılan ad ve soyadlarını bir arada topladık. Peki, yukarıda yer alan listeleri incelerken adınız ve soyadınız ile karşılaştınız mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.