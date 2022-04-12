Twitter kapak fotoğrafı boyutu nedir? Profil fotoğrafı bölümünün hemen üst kısmında bir görsel yer alıyor. Kapak fotoğrafı olarak isimlendirilen bu kısmı özelleştirebilmeniz mümkün. Özelleştirme işlemi için bu bölümün desteklediği çözünürlüğü bilmeniz gerekiyor.

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Twitter'da dünya çapında milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Öyle ki artık gündem Twitter'dan takip ediliyor. Twitter'ın hayatımıza kattığı şeyleri yadsıyamayız.

Twitter hesaplarını özelleştirmek isteyen kullanıcılar, görüntü boyutlarını bilmedikleri için çoğu zaman, kusursuz fotoğrafı ya da resmi bulsalar da görüntüyü Twitter'ın kendine göre sündürmesi ve uzatması hasebiyle hüsran yaşıyor. Bu yüzden, Twitter'ın ihtiyacı olan boyutları bilmek ve buna göre görüntü bulmak ya da düzenlemek önemli bir hal alıyor.

Twitter Kapak Fotoğrafı Boyutu Nedir?

Twitter kapak görseli, profil fotoğrafının üst kısmında yer alıyor. Dikdörtgen şeklindeki bölüm, kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar profil fotoğrafının yanı sıra bir görsel daha ekleyebiliyor.

Popüler sosyal medya hizmetinde yer alan kapak görseli 1500 x 500 piksel boyutunda. Eğer kapak görselini söz konusu boyutlarda ayarlarsanız, fotoğrafın tamamı görünür fakat görsel bu boyutlarda olmazsa fotoğrafın tamamı görünmez.

Twitter Profil Fotoğrafı Boyutu Nedir?

Twitter'da profil fotoğrafı eklerken fotoğrafınızın daire şeklinde boyutlandırmaya uygun olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Twitter eklediğiniz fotoğrafı daire şeklinde gösteriyor. Fotoğrafın üzerine tıkladığınız takdirde fotoğraf kare şeklinde görünüyor.

Profil fotoğrafları için 400 x 400 piksel çözünürlük tavsiye ediliyor. Söz konusu görseller, profil ekranında 200 x 200 boyutlarında görünüyor. Fotoğrafa tıklandığında ek pencerede 400 x 400 piksel boyutundaki görsel ekrana geliyor.

Görselinizin boyutunu 400 x 400 piksel çözünürlüğünde ayarladıktan sonra kontrol etmeniz bir kısım daha bulunuyor çünkü görselin dosya boyutu için bir sınır mevcut. Eğer boyut belirlenen sınırdan yüksek ise görseli yükleyemezsiniz. Twitter tarafından belirlenen maksimum dosya boyutu sınırı 2 MB. Dolayısıyla görselin boyutu en fazla 2 MB olmalı.

Twitter Gönderi Boyutu Nedir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu üzerinden fotoğraf paylaşabilmeniz mümkün. Paylaştığınız fotoğraflar, profil sayfanızda ve takipçilerinizin ana sayfasında görünür. Diğer kişiler, paylaştığınız fotoğrafları beğenebilir, yorum yapabilir ve retweet edebilir yani gönderinizi profillerinde paylaşabilir.

Popüler sosyal medya hizmetinde paylaşılan fotoğraflar için 1600 x 900 piksel çözünürlük tavsiye ediliyor. Bu fotoğraflar minimum 600 x 335 piksel çözünürlüğünde olmalı. Desteklenen dosya formatları arasında GIF, JPG ve PNG yer alıyor.

Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflar için belirli bir dosya boyutu sınırı bulunuyor. Bu, sosyal medya platformunun mobil uygulamada ve web sürümünde değişiklik gösteriyor. Mobil uygulama üzerinden 5 MB’a kadar fotoğraf ve GIF paylaşılabilirken bu boyut sınırı web’de 15 MB.

Twitter İçin Fotoğraf Boyutlandırma Programları Neler?

PhotoScape

GIMP

Paint.Net

Pixlr

Fhotoroom

Assetizr

Yukarıda fotoğrafları yeniden boyutlandırabileceğiniz programlar mevcut. Popüler sosyal medya platformu için yeniden boyutlandırma işlemi gerçekleştirebileceğiniz programların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. PhotoScape

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken PhotoScape, dünyanın en popüler fotoğraf düzenleme programları arasında yer alıyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan program üzerinden yeniden boyutlandırma, kesme, kırpma dahil olmak üzere birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Programı bilgisayarınıza indirip yükledikten sonra çok kısa süre içerisinde fotoğrafınızı yeniden boyutlandırabilirsiniz. Böylelikle Twitter isimli sosyal medya platformu tarafından belirlenen boyutları göz önünde bulundurarak söz konusu işlemi gerçekleştirmiş olursunuz.

2. GIMP

Açık kaynak kodlu fotoğraf düzenleme programı GIMP sayesinde görsellerinizi hızlı bir şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz. GIF, JPEG, PDF, PNG, PSD, SVG, TGA ve BMP gibi formatlarla uyumlu çalışan programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Eklentiler ile desteklenebilen program fırça, klonlama, kalem dahil olmak üzere pek çok araç sunar. Son eylemleri geri alma imkânı sunan yazılımda hızlı maskeleme desteği mevcut. Başarılı arayüze sahip olan programın kullanımı da oldukça basit.

3. Paint.Net

Ücretsiz olarak sunulan Paint.Net üzerinden yeniden boyutlandırma, kırpma, kesme, döndürme, kontrast, parlaklık ve renk ayarları dahil olmak üzere çeşitli düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Renk seçicisinin de yer aldığı programda klon aracı yer alıyor.

Çeşitli efektlerden bir tanesini seçerek fotoğrafa farklı bir hava katabilmeniz mümkün. Programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Programı kullanabilmek için .Net Framework 4.5 zorunluluğu mevcut.

4. Pixlr

Android, iOS, Windows ve Mac sürümlerine sahip olan Pixlr sayesinde fotoğrafları büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Bu sayede Twitter tarafından belirlenen boyut sınırına göre görselinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Program, sahip olduğu başarılı arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanıma sahip. Çeşitli araçların yer aldığı yazılımda pek çok filtre yer alıyor.

5. Fhotoroom

Fhotoroom sayesinde fotoğraflarınızı yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir, kırpabilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Çok sayıda efektin yer aldığı yazılımda görsellerinizin keskinliğini arttırıp azaltabilmeniz mümkün. Ücretsiz olarak sunulan program ayrıca çeşitli çerçeveler sunuyor.

Fotoğrafları yakınlaştırıp uzaklaştırabilme imkânı da sunan Fhotoroom’da son düzenlemeleri çok hızlı bir şekilde geri alabilirsiniz. Programı bilgisayarınıza indirip yükledikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

6. Assetizr

Oldukça başarılı bir arayüze sahip olan Assetizr, fotoğraflarınızı yeniden boyutlandırabilmenize olanak tanır. Program, kalite kaybı olmadan fotoğrafların boyutlarını ayarlayabilmenizi sağlıyor. Kullanışlı bir program olan Assetizr sayesinde söz konusu işlemi çok hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.