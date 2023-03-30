Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformu Twitter, her ülkedeki gündemi takip etmenize olanak tanıyor. Eğer yaşadınız ülkenin gündeminden sıkıldıysanız veya diğer ülkelerin hayatlarında neler yaşadıklarını merak ediyorsanız Twitter ülke değiştirerek gündemi takip edebilirsiniz. Peki, bu işlem nasıl yapılır? Gelin yakından bakalım.

Twitter Ülke Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter’ı açın.

açın. Arama kısmına gelin.

Sağ yukarıda bulunan; “Ayarlar” simgesine dokunun.

Bu konumdaki içeriği göster seçeneğini pasif hale getirin.

Konumları keşfet seçeneğine basın.

Merak ettiğiniz ülkeyi seçin.

Twitter’ı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu işlem Twitter gündemini takip etmek için en kolay yöntemlerden biridir. Öyle ki birçok kişi diğer ülkelerde neler olup bittiğini bu sayede öğreniyor. Dünyaya açılmanın en kolay yollarından olan Twitter ülke değiştirme kendinize bir şeyler katmak için oldukça yararlı.

Twitter gündeminden sıkılmış olabilirsiniz. Özellikle sürekli aynı şeyleri görmek sizi bunaltmış olabilir. Bu nedenle diğer ülkelerinin gündemlerine bakmak oldukça yararlı olacaktır. Eğer yukarıdaki yöntem işe yaramıyorsa Twitter uygulamasını güncelleyin veya aşağıdaki yöntemi deneyin.

Twitter Ülke Değiştirme Kesin Çözüm

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VPN’i açın ve istediğiniz ülkeye bağlanın.

Twitter’ı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Twitter zaman zaman siyaset meydanına dönebiliyor. Bu nedenle insanlar politik şeyleri okumak istemedikleri için diğer ülkelerin Twitter gündemine bakıyor. Bu sayede yeni şeyleri keşfetmiş oluyor.

Twitter ile birçok ülkenin gündemine göz atabilirsiniz. Ancak bazı ülkeler bu listede bulunmaz. Bunun nedeni politik olabiliyor. Örneğin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Kıbrıs olarak kabul gördüğünden ayrıyeten bir seçenek sunmuyor. Son olarak evet bu listede Kuzey Kore de bulunmuyor.

Bu içeriğimizde sizler için Twitter ülke değiştirme nasıl yapılır? adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu özelliği kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.