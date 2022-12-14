Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Milyonlarca kullanıcıya sahip dünyanın en popüler sosyal medya ve anlık haber iletişim platformlarından olan Twitter, gün geçtikçe popülerleşmeye devam ediyor. Son zamanlarda Elon Musk tarafından satın alınan ve kullanıcı kaybetmeye başlayan Twitter, her ne olursa olsun halen liderliğini korumaktadır.

Twitter'a rakip olarak gelen Mastodon ve Hive Social son günlerde popülerleşmiş olsa da lider halen Twitter. Peki, kısa bir hatırlatmanın ardından sizler için Twitter kullanıcı adı değiştirme diğer adı ile Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme (Adım Adım)

İlk olarak Twitter'ı açın.

açın. Daha sonra Twitter hesabınıza giriş yapın.

Sol alt köşede bulunan; "Daha fazla" seçeneğine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine gelin.

Hesap bilgilerinize tıklayın.

Twitter şifrenizi girin.

Hesap bilgilerinin altında bulunan kullanıcı adı seçeneğine gelin.

Değiştirmek istediğini yeni kullanıcı adını girin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla uyguladıktan sonra Twitter kullanıcı adı değiştirme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Fakat eğer değiştirmek istediğiniz kullanıcı adı başkası tarafından alınmışsa bu işlem gerçekleşmeyecektir. Bu sebepten ötürü yeni bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekmektedir.

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme (Telefon)

Twitter uygulamasını cihazınıza indirin.

Twitter'ı açın.

Uygulamaya giriş yapın.

Profil seçeneğine basın.

Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine dokunun.

Hesabın seçeneğine gidin.

Hesap bilgileri seçeneğine dokunun.

Kullanıcı adı seçeneğini seçin.

Değiştirmek istediğiniz kullanıcı adını girin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Twitter kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Sizler için detaylı bir şekilde anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sizlerin yaratıcı Twitter kullanıcı isimleri var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Twitter hesap gizleme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza alabiliriz.