Twitter Verilerinizi Nasıl İndirebilirsiniz?

Twitter verilerinizi telefon veya bilgisayarınıza arşiv şeklinde indirebilirsiniz. Twitter; kullanıcılarına tweet ve diğer verilerin olduğu tüm arşivleri indirme olanağı sunuyor. Verileri indirme işlemi sayesinde; mesaj, tweet gibi verilerin yedeklemesini yapabilirsiniz.

Twitter arşiv verileri; platforma erişim tarihi, hesap bilgileri, atılan tweetler, platformun sizle ilgili toplamış olduğu reklam verileri ve susturulan ya da engellenen hesaplardan oluşuyor.

Twitter Verileri Nerede Yer Alır?

Twitter verileri indirme işlemi için öncelikle onların nerede olduğunu bulmak gerekiyor. Twitter verilerine Android ve iOS cihazlarından şöyle ulaşılır;

Ana menü içerisine erişim sağlamak için “gezinti menüsü” simgesi üzerine tıklayınız.

Daha sonra “Ayarlar ve gizlilik” ögesine tıklayıp “Hesap” seçilmelidir.

“Veriler ve İzinler” kapsamında “Twitter verileriniz” kısmına dokununuz.

Şifre onaylandıktan sonra “Arşiv iste” ögesi üzerine dokunulur.

Twitter verilerine web üzerinden giriş yapma;

Zaman akışı sol tarafında yer alan ana gezinti menüsü üzerinden “Daha Fazla” seçeneğine tıklanmalıdır.

“Ayarlar ve gizlilik” ögesi seçilir.

“Ayarlar” ögesi altındaki “Hesap” seçilir.

“Veriler ve İzinler” altındaki Twitter verileriniz kısmına dokunulmalıdır.

Twitter Arşivinde Neler Var?

Twitter arşivi, kullanıcıların atmış olduğu tweetlerin görüntülenmesini sağlayan yerdir. Twitter kullanıcıları tweetlerini kolayca arşiv üzerinden görüntüleyebilir. Silinmek istenen ve sonradan attığınız için pişman olduğunuz tweetleri arşiv kısmından görüntülemeniz mümkündür. Böylelikle Twitter üzerinde tweet arama derdi de son bulmuş olacak.

Tweet sayısı çok olanlar arşivlerini güncelleyerek düzenli hale getirebiliyor. Arşiv güncelleme ve indirme işlemleri kısa sürüyor. Aynı zamanda indirilen cihazlarda yer kaplamaması diğer önemli avantajıdır. Arşivi; JSON ve HTML dosyası şeklinde indirebilirsiniz. Twitter arşivi;

Profil bilgileri

Direkt mesajlar

Direkt mesajlara ya da anlara eklenen resimler

Oluşturulan listeler

Tweetler

Takipçi listeniz

Takip ettiğiniz hesaplar gibi pek çok bilgiyi içinde barındırıyor.

Twitter Verilerini İndirmek İçin Hangi Adımlar İzlenmeli?

Twitter arşivini açma işlemi sonrasında indirmek için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Twitter gezinme çubuğu üzerinde yer alan “daha fazla” (üç nokta) simgesine tıklanır.

“Ayarlar ve gizlilik” sekmesi içinden “Hesap Ayarları” bölümüne giriş yapılır.

Hesap ayarları sekmesindeki “Twitter verileri” alanına tıklanır.

“Twitter verilerinizi indirin” butonuna basılıp Twitter şifresi tıklanır. Ardından “Onayla” tuşu tuşlanır.

“Veri iste” kısmına basılarak indirilmesi düşünülen dosyalar hazırlanır. Dosyalar hazırlanınca Twitter kullanıcıya bilgi mesajı göndermektedir.

Ayarlar kısmında hazır konumdaki veriler, “Verileri indir” butonundan kolayca indirilir.

Yukarıdaki adımların ardından Twitter arşivi “.zip” dosyası şeklinde bilgisayar ve telefonlara indirilir. Bu dosyanın içerisinde tüm aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Twitter’da beğendiğiniz videoları indirmek için Twitter Video İndirme Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.