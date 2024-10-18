Twitter’da (X) Takibi Bırakanlar Nasıl Bulunur?

Dünya çapındaki en popüler sosyal medya araçlarından biri olan X, eski adıyla Twitter’da takibi bırakan hesapları nasıl bulacağınızı öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. X’te takipten çıkanları bulmak için uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem var. Bu içerikte Twitter’da (X’te) hesabınızı takip etmeyi bırakanları nasıl bulacağınızı anlatıyoruz. İşte, izlemeniz gereken adımlar!

Twitter’da (X’te) Takibi Bırakanlar Nasıl Bulunur?

Twitter’da hesabınızı takip edenlerin listesini profilinizde yer alan ‘takipçiler’ bölümünden kolayca görüntüleyebilirsiniz. Takipten çıkanları bulmak için ise ilk olarak bu listeyi kontrol etmekle başlayabilirsiniz.

Twitter (X) uygulamasına giriş yaptıktan sonra profilinizden takipçiler kısmına gidip, sizi kimlerin takip ettiğini görmeniz mümkün. Eğer belli başlı kullanıcıların sizi hala takip edip etmediğini merak ediyorsanız bu kısımda kullanıcı adı ile arama yaparak ilgili hesapların hala takipçiniz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Tabi ki uygulayabileceğiniz tek yöntem bu değil. Özellikle çok takipçili bir hesabınız varsa daha pratik bir çözüm yolu arıyor olabilirsiniz. Bu durumda, Twitter’da (X’te) hesabınızla ilgili çeşitli analizleri yapmanıza olanak tanıyan bazı üçüncü parti yazılımlardan yararlanabilirsiniz.

Twitter’da (X’te) Takibi Bırakanları Bulmak İçin Kullanılan Uygulamalar

Tüm sosyal medya araçlarında olduğu gibi Twitter’da (X’te) da uygulamayı daha verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olan analiz araçları bulunur. Bu araçlarda genellikle şu adımları izlemeniz gerekir:

Seçtiğiniz üçüncü parti yazılımın sitesine giriş yapılıp, hesap oluşturulur.

Twitter hesabınızı bağladığınız bu sitede kontrol paneline erişiminiz açılır.

Kontrol panelinde sizi takip edenler, sizin takip ettikleriniz, sizin takip ettiğiniz fakat sizi takip etmeyenler, yakın zamanda sizi takipten çıkanlar gibi çeşitli listeleri görüntülemenizi sağlayacak gelişmiş özellikler mevcuttur.

Bu özellikleri kullanarak Twitter’da (X’te) takipten çıkan hesapları kolayca tespit edebilirsiniz.

Bu işlem için sıkça tercih edilen sosyal medya yönetimi uygulamalarından bazılarını sizin için sıraladık. Aşağıda yer alan analiz araçlarının web sitesine girip daha detaylı bilgi edinebilir, hesap oluşturduktan sonra kontrol paneli üzerinden istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İşte, Twitter’da takipçi analizi yapmak için kullanabileceğiniz başlıca araçlar:

Circleboom

TwitterAudit

Statusbrew

Soaster

Hootsuite

Bunların yanı sıra çeşitli sosyal medya yönetimi araçlarından da destek alabilirsiniz. Sizin Twitter (X) için kullandığınız yardımcı uygulamalar hangileri? Hesabınızı takipten çıkanları belirlemekte zorlanıyor musunuz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.