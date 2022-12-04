Twitter Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Twitter arama geçmişi silme işleminin pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Daha önce yaptığınız aramaları temizleyebilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli. Peki, söz konusu işlem için ne yapılması gerekiyor? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

İlk olarak 2006 yılında hizmet vermeye başlayan ve yıllardır popülerliğini devam ettiren sosyal medya platformu Twitter'da arama işlevi bulunuyor. Bu işlev sayesinde istediğiniz hesapları, tweet'leri, kelimeleri ve hashtag'leri yani etiketleri görüntüleyebilme imkânına sahipsiniz.

Hesabınız üzerinden yaptığınız aramaları daha sonra görüntüleyebilirsiniz. Örneğin mobil cihazınızda yüklü olan Twitter uygulaması üzerinden daha önce "teknoloji" kelimesini arattığınızı varsayalım. Arama kutucuğuna dokunduğunuzda "oyun" kelimesini görürsünüz.

Arama işlevini kullanarak ziyaret ettiğiniz profilleri de söz konusu kısımdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Twitter'da arama geçmişi nasıl silinir? Bu sorunun cevabını merak eden sosyal medya kullanıcıları için bir rehber hazırladık.

Twitter Arama Geçmişi Silme Adımları

Twitter uygulamasına girin.

Arama butonuna basın.

"Twitter'da Ara" kutucuğuna dokunun.

Çarpı simgesine basın.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz aramaları çok pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. İster daha önce yaptığınız aramaların tamamını silebilir isterseniz yalnızca belirli aramaları silebilirsiniz.

Tüm aramaları hızlı bir şekilde temizleyebilmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Twitter uygulamasını açın. Eğer oturumunuz kapalıysa ve bu nedenle giriş yapma ekranı ile karşılaştıysanız üyelik bilgilerinizi yazın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın alt kısmında ana sayfa, arama, bildirim ve DM butonlarını göreceksiniz. Bunlar arasından arama butonunun üzerine dokunun. Arama butonuna bastıktan sonra yeni bir sayfa ile karşılaşacaksınız.

Açılan sayfanın en üst kısmındaki "Twitter'da Ara" yazısının yer aldığı kutucuğa basın. Söz konusu kutucuğa dokunduğunuzda daha önce yaptığınız aramaların yer aldığı bir sayfa açılacak.

Eğer aramaların tamamını temizlemek istiyorsanız ekranın üst kısmında bulunan çarpı simgesinin üzerine dokunun. Yalnızca belirli bir aramayı silmek istiyorsanız o aramanın üzerine bir süre basılı tutun.

Söz konusu işlemi yaptığınızda yeni bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan "Temizle" seçeneğini seçin. Bu adımı uygulamanız durumunda seçtiğiniz arama anında silinecektir. Eğer bu işlemi yapmaktan vazgeçtiyseniz "İptal et" seçeneğine dokunabilirsiniz.

Yalnızca belirli bir arama geçmişini silme ve bütün arama geçmişini anında temizleme işlemlerini popüler sosyal medya platformunun web sürümünde de çok pratik bir şekilde yapabilmeniz mümkün.

Bu yazıda tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya hizmetinde yapılan aramaların nasıl silineceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.

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