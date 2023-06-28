Üçüncü Taraf Uygulamaların Google ile Bağlantısı Nasıl Kesilir?

Google’ı bir süredir aktif olarak kullanıyorsanız veya pasif olsa da bir köşede duran bir hesabınız varsa, muhtemelen zaman içinde pek çok üçüncü taraf uygulamanın hesabınızla bağlantı kurmasına izin vermişsinizdir.

Farkında olsanız da olmasanız da bir siteye giriş yaparken sizden istenen izinler, oturum açtığınız WEB sitesi ve uygulamalar üçüncü taraf uygulamaların hesabınızla bağlantı kurmasına neden olur. Bu bağlantıların bazıları zararsız ve işlevsel olsa da çok sayıda uygulamanın hesabınıza bağlanmasına izin vermek bazı güvenlik açıklarına neden olabilir.

Hesabınızın daha az uygulama ile bağlantıda kalmasını sağlayıp, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla üçüncü taraf uygulamaların hesabınızla ilişkisini kesebilirsiniz. Bu işlemi birkaç basit adımda gerçekleştirmeniz mümkün.

Google Hesabınızla Bağlantı Kuran Üçüncü Taraf Uygulamaların Listesi Nasıl Görülür?

Öncelikle Google hesabınıza bağlanan uygulama ve hizmetleri bulmanız gerekiyor. Google hesabınıza bağlanan bu yazılımların listesini görmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Google’ı açın.

Hesap yönetimi araçlarına gidin.

Uygulamaya giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra sol kısımda yer alan menüden ‘Güvenlik’ sekmesine tıklayın.

Sayfanın aşağı kısmına giderek üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerle ilgili bağlantıya ulaşın.

Bu kısımda yer alan ‘Tüm bağlantıları gör’ seçeneğini seçin.

Hesabınızla bağlantı kuran üçüncü taraf yazılımların listesi karşınıza çıkacaktır.

Üçüncü Taraf Uygulamaların Google Hesabınızla Bağlantısı Nasıl Yönetilir?

Söz konusu uygulamaların yapabileceği işlemlere verilen izinleri bir önceki adımda açmış olduğunuz listeden yönetme imkânınız bulunuyor. Her bir uygulamanın hangi işlemleri gerçekleştirebileceği bu uygulamalara tıkladığınızda görülebiliyor. Bağlantıları kesmek için ise yapmanız gerekenler şu şekilde:

1. Bilgisayarda Yapmanız Gerekenler

Eğer Google hesabınızla bağlantı kuran tüm üçüncü taraf uygulamaların ilişiğini kesmek istiyorsanız ‘Tüm bağlantıları sil’ butonuna basın.

Açılan onay penceresindeki ‘Onayla’ seçeneğine tıklayın.

Söz konusu uygulamanın hesabınızla hangi tarihte bağlantı kurduğunu öğrenmek isterseniz ‘Ayrıntılar’a tıklamanız yeterli oluyor.

Herhangi bir uygulamanın hesabınızla bağlantısını kesmek için Ayrıntılar sekmesindeki mavi düğmeyi tıklayabilirsiniz.

Bu işlemi yaptığınızda uygulama size ‘bağlantıyı sil’ veya ‘Google ile oturum açmayı sonlandır’ seçeneklerini sunar.

Eğer bu seçeneklere onay verirseniz söz konusu uygulama ve hizmeti yeniden kullanmak istediğinizde, tekrar şifre ve parola girmeniz gerekeceğini unutmayın.

Bilgisayarda bu adımları izleyerek kolayca yapabileceğiniz bu işlemi Android ve iOS ile çalışan mobil cihazlarda da gerçekleştirebilirsiniz.

2. Android Cihazlarda Yapmanız Gerekenler

Ayalar’ı açın.

Google’a tıklayın.

‘Google Hesabınızı Yönetin’ seçeneğini bulun.

Güvenlik sekmesine ilerleyin.

Üçüncü taraf uygulama ve hizmetler ile ilgili bağlantılarınız’a ilerleyin.

Bu bölümden ilgili bağlantıları sonlandırabilirsiniz.

3. iOS Cihazlarda Yapmanız Gerekenler