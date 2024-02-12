Uluslararası Telefon Kodları Neler? Hangi Numara Hangi Ülkeye Ait?

Bu rehberde yurt dışındaki kişileri arayabilmenizi sağlayan uluslararası telefon kodları listesi hazırladık. Peki, hangi numara hangi ülkeye ait?

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Uluslararası telefon kodları, yurt dışında yaşayan bir kişinin aranabilmesini sağlar. Her ülke için farklı bir kod belirlendiğinden ötürü hangi numara hangi ülkeye ait sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Bu rehberde ülke telefon kodları listesi hazırladık. Hazırladığımız rehber üzerinden dünyanın dört bir noktasındaki ülkelerin hangi kodlara sahip olduğunu öğrenebilirsiniz.

Türkiye Telefon Kodu Nedir?

Türkiye'nin telefon kodu 90'dır. Dolayısıyla farklı bir ülkeden Türkiye'deki bir kişiyi aramak için numaranın başına 90 eklenmelidir. Örneğin "90 XXX XXX XX XX" şeklinde arama yapılabilir.

Almanya Telefon Kodu Nedir?

Almanya'nın telefon kodu 49'dur. Almanya'da yaşayan bir kişiyi aramak istiyorsanız telefon numarasının başına 49 eklemeniz gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Telefon Kodu Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin telefon kodu 1'dir. ABD'de yaşayan bir kişiyi aramak için telefon numarasını yazmaya "1" ile başlamanız gerekiyor.

İngiltere Telefon Kodu Nedir?

İngiltere'nin telefon kodu 44 olarak belirlendi. İngiltere'de bulunan bir kişiyi arayabilmek için öncelikle 44 kodunu ardından telefon numarasını yazmanız gerekiyor.

Rusya Telefon Kodu Nedir?

Rusya'nın telefon kodu 7'dir. Telefon numarasının başına söz konusu rakamı ekleyerek Rusya'da yaşayan bir kişiyi arayabilirsiniz. Bu ülkedeki bir kişi sizi aradığında da numaranın başında 7 kodu görünecektir.

Hollanda Telefon Kodu Nedir?

Hollanda'nın telefon kodu 31 olarak belirlendi. Hollanda'da yaşayan bir kişiyi aramak için telefon numarasının başına 31 kodunu girmeniz gerekiyor.

Fransa Telefon Kodu Nedir?

Fransa'nın telefon kodu 33 olarak belirlendi. Telefon numarasının başına 33 kodunu ekleyerek Fransa'da bulunan bir kişiyi arayabilirsiniz.

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Uluslararası Telefon Kodları

Ülke Adı Telefon Kodu
Azerbaycan 994
Arjantin 54
Avustralya 61
Avusturya 43
Bangladeş 880
Bahreyn 973
Belçika 32
Bolivya 591
Bosna Hersek 387
Brezilya 55
Bulgaristan 359
Kamboçya 855
Kamerun 237
Çin 86
Şili 56
Kolombiya 57
Kosta Rika 506
Hırvatistan 385
Fildişi Sahili 225
Çek Cumhuriyeti 420
Danimarka 45
Ekvador 593
El Salvador 503
Mısır 20
Estonya 372
Finlandiya 358
Fiji 679
Gürcistan 995
Gana 233
Yunanistan 30
Gine 224
Haiti 509
Macaristan 36
Hindistan 91
İzlanda 354
Endonezya 62
Irak 964
İran 98
İrlanda 353
İsrail 972
İtalya 39
Japonya 81
Kazakistan 7
Kenya 254
Kuveyt 965
Kırgızistan 996
Letonya 371
Lübnan 961
Liberya 231
Libya 218
Litvanya 370
Lihtenştayn 423
Lüksemburg 352
Makedonya 389
Madagaskar 261
Malezya 60
Maldivler 960
Malta 356
Meksika 52
Moldova 373
Moğolistan 976
Karadağ 382
Fas 212
Nepal 977
Yeni Zelanda 64
Nijerya 234
Kuzey Kore 850
Norveç 47
Umman 968
Pakistan 92
Afganistan 93
Filistin 970
Panama 507
Papua Yeni Gine 675
Peru 51
Paraguay 595
Polonya 48
Portekiz 351
Katar 974
Romanya 40
Suudi Arabistan 966
Senegal 221
Seyşeller 248
Sırbistan 381
Singapur 65
Slovakya 421
Slovenya 386
Solomon Adaları 677
Somali 252
Güney Afrika 27
Güney Kore 82
Güney Sudan 211
Sri Lanka 94
İspanya 34
İsviçre 41
İsveç 46
Suriye 963
Tacikistan 992
Tayvan 886
Tayland 66
Tanzanya 255
Tonga 676
Tunus 216
Türkmenistan 993
Ukrayna 380
Uganda 256
Birleşik Arap Emirlikleri 971
Uruguay 598
Özbekistan 998
Venezuela 58
Vietnam 84
Yemen 967
Zambiya 260

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Bu rehberde ülke telefon kodları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede ABD'den Güney Kore'ye Azerbaycan'dan İspanya'ya kadar pek çok ülkenin kodu bulunuyor.

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