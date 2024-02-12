Uluslararası Telefon Kodları Neler? Hangi Numara Hangi Ülkeye Ait?
Bu rehberde yurt dışındaki kişileri arayabilmenizi sağlayan uluslararası telefon kodları listesi hazırladık. Peki, hangi numara hangi ülkeye ait?
Uluslararası telefon kodları, yurt dışında yaşayan bir kişinin aranabilmesini sağlar. Her ülke için farklı bir kod belirlendiğinden ötürü hangi numara hangi ülkeye ait sorusunun yanıtı merak ediliyor.
Bu rehberde ülke telefon kodları listesi hazırladık. Hazırladığımız rehber üzerinden dünyanın dört bir noktasındaki ülkelerin hangi kodlara sahip olduğunu öğrenebilirsiniz.
Türkiye Telefon Kodu Nedir?
Türkiye'nin telefon kodu 90'dır. Dolayısıyla farklı bir ülkeden Türkiye'deki bir kişiyi aramak için numaranın başına 90 eklenmelidir. Örneğin "90 XXX XXX XX XX" şeklinde arama yapılabilir.
Almanya Telefon Kodu Nedir?
Almanya'nın telefon kodu 49'dur. Almanya'da yaşayan bir kişiyi aramak istiyorsanız telefon numarasının başına 49 eklemeniz gerekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Telefon Kodu Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri'nin telefon kodu 1'dir. ABD'de yaşayan bir kişiyi aramak için telefon numarasını yazmaya "1" ile başlamanız gerekiyor.
İngiltere Telefon Kodu Nedir?
İngiltere'nin telefon kodu 44 olarak belirlendi. İngiltere'de bulunan bir kişiyi arayabilmek için öncelikle 44 kodunu ardından telefon numarasını yazmanız gerekiyor.
Rusya Telefon Kodu Nedir?
Rusya'nın telefon kodu 7'dir. Telefon numarasının başına söz konusu rakamı ekleyerek Rusya'da yaşayan bir kişiyi arayabilirsiniz. Bu ülkedeki bir kişi sizi aradığında da numaranın başında 7 kodu görünecektir.
Hollanda Telefon Kodu Nedir?
Hollanda'nın telefon kodu 31 olarak belirlendi. Hollanda'da yaşayan bir kişiyi aramak için telefon numarasının başına 31 kodunu girmeniz gerekiyor.
Fransa Telefon Kodu Nedir?
Fransa'nın telefon kodu 33 olarak belirlendi. Telefon numarasının başına 33 kodunu ekleyerek Fransa'da bulunan bir kişiyi arayabilirsiniz.
Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları - 2024
Turkcell tarifeler ve fiyatları, mevcut paketinden memnun olmayan ve bu nedenden dolayı farklı bir tarifeyle devam etmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.
Uluslararası Telefon Kodları
|Ülke Adı
|Telefon Kodu
|Azerbaycan
|994
|Arjantin
|54
|Avustralya
|61
|Avusturya
|43
|Bangladeş
|880
|Bahreyn
|973
|Belçika
|32
|Bolivya
|591
|Bosna Hersek
|387
|Brezilya
|55
|Bulgaristan
|359
|Kamboçya
|855
|Kamerun
|237
|Çin
|86
|Şili
|56
|Kolombiya
|57
|Kosta Rika
|506
|Hırvatistan
|385
|Fildişi Sahili
|225
|Çek Cumhuriyeti
|420
|Danimarka
|45
|Ekvador
|593
|El Salvador
|503
|Mısır
|20
|Estonya
|372
|Finlandiya
|358
|Fiji
|679
|Gürcistan
|995
|Gana
|233
|Yunanistan
|30
|Gine
|224
|Haiti
|509
|Macaristan
|36
|Hindistan
|91
|İzlanda
|354
|Endonezya
|62
|Irak
|964
|İran
|98
|İrlanda
|353
|İsrail
|972
|İtalya
|39
|Japonya
|81
|Kazakistan
|7
|Kenya
|254
|Kuveyt
|965
|Kırgızistan
|996
|Letonya
|371
|Lübnan
|961
|Liberya
|231
|Libya
|218
|Litvanya
|370
|Lihtenştayn
|423
|Lüksemburg
|352
|Makedonya
|389
|Madagaskar
|261
|Malezya
|60
|Maldivler
|960
|Malta
|356
|Meksika
|52
|Moldova
|373
|Moğolistan
|976
|Karadağ
|382
|Fas
|212
|Nepal
|977
|Yeni Zelanda
|64
|Nijerya
|234
|Kuzey Kore
|850
|Norveç
|47
|Umman
|968
|Pakistan
|92
|Afganistan
|93
|Filistin
|970
|Panama
|507
|Papua Yeni Gine
|675
|Peru
|51
|Paraguay
|595
|Polonya
|48
|Portekiz
|351
|Katar
|974
|Romanya
|40
|Suudi Arabistan
|966
|Senegal
|221
|Seyşeller
|248
|Sırbistan
|381
|Singapur
|65
|Slovakya
|421
|Slovenya
|386
|Solomon Adaları
|677
|Somali
|252
|Güney Afrika
|27
|Güney Kore
|82
|Güney Sudan
|211
|Sri Lanka
|94
|İspanya
|34
|İsviçre
|41
|İsveç
|46
|Suriye
|963
|Tacikistan
|992
|Tayvan
|886
|Tayland
|66
|Tanzanya
|255
|Tonga
|676
|Tunus
|216
|Türkmenistan
|993
|Ukrayna
|380
|Uganda
|256
|Birleşik Arap Emirlikleri
|971
|Uruguay
|598
|Özbekistan
|998
|Venezuela
|58
|Vietnam
|84
|Yemen
|967
|Zambiya
|260
Vodafone Tarifeleri ve Fiyatları - 2024
Vodafone tarifeler ve fiyatları, farklı bir pakete geçiş yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
Bu rehberde ülke telefon kodları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede ABD'den Güney Kore'ye Azerbaycan'dan İspanya'ya kadar pek çok ülkenin kodu bulunuyor.
YORUMLAR