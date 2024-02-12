Uluslararası Telefon Kodları Neler? Hangi Numara Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası telefon kodları, yurt dışında yaşayan bir kişinin aranabilmesini sağlar. Her ülke için farklı bir kod belirlendiğinden ötürü hangi numara hangi ülkeye ait sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Bu rehberde ülke telefon kodları listesi hazırladık. Hazırladığımız rehber üzerinden dünyanın dört bir noktasındaki ülkelerin hangi kodlara sahip olduğunu öğrenebilirsiniz.

Türkiye Telefon Kodu Nedir?

Türkiye'nin telefon kodu 90'dır. Dolayısıyla farklı bir ülkeden Türkiye'deki bir kişiyi aramak için numaranın başına 90 eklenmelidir. Örneğin "90 XXX XXX XX XX" şeklinde arama yapılabilir.

Almanya Telefon Kodu Nedir?

Almanya'nın telefon kodu 49'dur. Almanya'da yaşayan bir kişiyi aramak istiyorsanız telefon numarasının başına 49 eklemeniz gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Telefon Kodu Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin telefon kodu 1'dir. ABD'de yaşayan bir kişiyi aramak için telefon numarasını yazmaya "1" ile başlamanız gerekiyor.

İngiltere Telefon Kodu Nedir?

İngiltere'nin telefon kodu 44 olarak belirlendi. İngiltere'de bulunan bir kişiyi arayabilmek için öncelikle 44 kodunu ardından telefon numarasını yazmanız gerekiyor.

Rusya Telefon Kodu Nedir?

Rusya'nın telefon kodu 7'dir. Telefon numarasının başına söz konusu rakamı ekleyerek Rusya'da yaşayan bir kişiyi arayabilirsiniz. Bu ülkedeki bir kişi sizi aradığında da numaranın başında 7 kodu görünecektir.

Hollanda Telefon Kodu Nedir?

Hollanda'nın telefon kodu 31 olarak belirlendi. Hollanda'da yaşayan bir kişiyi aramak için telefon numarasının başına 31 kodunu girmeniz gerekiyor.

Fransa Telefon Kodu Nedir?

Fransa'nın telefon kodu 33 olarak belirlendi. Telefon numarasının başına 33 kodunu ekleyerek Fransa'da bulunan bir kişiyi arayabilirsiniz.

Uluslararası Telefon Kodları

Ülke Adı Telefon Kodu Azerbaycan 994 Arjantin 54 Avustralya 61 Avusturya 43 Bangladeş 880 Bahreyn 973 Belçika 32 Bolivya 591 Bosna Hersek 387 Brezilya 55 Bulgaristan 359 Kamboçya 855 Kamerun 237 Çin 86 Şili 56 Kolombiya 57 Kosta Rika 506 Hırvatistan 385 Fildişi Sahili 225 Çek Cumhuriyeti 420 Danimarka 45 Ekvador 593 El Salvador 503 Mısır 20 Estonya 372 Finlandiya 358 Fiji 679 Gürcistan 995 Gana 233 Yunanistan 30 Gine 224 Haiti 509 Macaristan 36 Hindistan 91 İzlanda 354 Endonezya 62 Irak 964 İran 98 İrlanda 353 İsrail 972 İtalya 39 Japonya 81 Kazakistan 7 Kenya 254 Kuveyt 965 Kırgızistan 996 Letonya 371 Lübnan 961 Liberya 231 Libya 218 Litvanya 370 Lihtenştayn 423 Lüksemburg 352 Makedonya 389 Madagaskar 261 Malezya 60 Maldivler 960 Malta 356 Meksika 52 Moldova 373 Moğolistan 976 Karadağ 382 Fas 212 Nepal 977 Yeni Zelanda 64 Nijerya 234 Kuzey Kore 850 Norveç 47 Umman 968 Pakistan 92 Afganistan 93 Filistin 970 Panama 507 Papua Yeni Gine 675 Peru 51 Paraguay 595 Polonya 48 Portekiz 351 Katar 974 Romanya 40 Suudi Arabistan 966 Senegal 221 Seyşeller 248 Sırbistan 381 Singapur 65 Slovakya 421 Slovenya 386 Solomon Adaları 677 Somali 252 Güney Afrika 27 Güney Kore 82 Güney Sudan 211 Sri Lanka 94 İspanya 34 İsviçre 41 İsveç 46 Suriye 963 Tacikistan 992 Tayvan 886 Tayland 66 Tanzanya 255 Tonga 676 Tunus 216 Türkmenistan 993 Ukrayna 380 Uganda 256 Birleşik Arap Emirlikleri 971 Uruguay 598 Özbekistan 998 Venezuela 58 Vietnam 84 Yemen 967 Zambiya 260

Bu rehberde ülke telefon kodları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede ABD'den Güney Kore'ye Azerbaycan'dan İspanya'ya kadar pek çok ülkenin kodu bulunuyor.