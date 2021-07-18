CS: GO Haritaları Unreal Engine 5 ile Yaratıldı

Bir hayran tarafından CS:GO haritaları Unreal Engine 5 ile yeniden yaratıldı. Ortaya çıkan sonuç ise fena görünmüyor diyebiliriz. Ayrıca bu haritaları indirip deneyebilmeniz de mümkün oluyor. Detaylar haberimizde.

Oynaması ücretsiz olan Counter-Strike: Global Offensive, 2012 yılı içerisinde PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Source Engine ile geliştirilmiş ve çocukluğumuzda internet kafe kültürünün doğmasına vesile olan oyunun Steam versiyonu, bir süre önce artık ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulmaya başlanmıştı.

Rehine kurtarma ve bomba kurmanın yanı sıra Arsenal adında yeni bir modun bizleri karşılamış olan Counter-Strike: Global Offensive, hem görsel hem de fizik etkileri açısından da halen oyuncular etkileyen bir performans sunuyor. Her ne kadar bir süre öncesine kadar Steam üzerinde en çok aktif oyuncusu bulunan oyun olsa da, oyun içi hile kullanımının önüne geçebilmek amacıyla dereceli maçların ücretli hale getirilmesi sonrasında aktif oyuncu sayısında düşüş yaşanmaya başlamıştı.

CS:GO Haritaları Unreal Engine 5 ile Nasıl Görünüyor?

Yakın bir zaman önce de Counter-Strike: Global Offensive yeni bir haber ile yeniden gündeme geldi. Ancak bu defa farklı bir şekilde. Unreal Engine 5 ile. Bildiğiniz gibi Epic Games tarafından geliştirilmiş olan yeni Unreal Engine, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Çok geçmeden kendi karakterinizi en ince detaylarına kadar ayrı bir aracında yayınlandığı motor ile ilgili test çalışmaları da başladı. Bir süre önce yayınlanan ve göz alıcı diyebileceğimiz The Elder Scrolls V: Skyrim videosunun ardından, şimdi de iki Counter-Strike: Global Offensive haritası, Dust 2 ve Inferno, Unreal Engine 5 ile yeniden yaratıldı.

Daha önceki gösterimlerin aksine, yeniden yapım haritaları indirebiliyor ve deneyimleyebiliyorsunuz. Haritaların demolarında bir düşman veya silah yok. Haliyle herhangi bir çatışma da söz konusu değil. Tamamıyla keşif ve “Acaba oyun Unreal Engine 5 ile yapılsa nasıl görünürdü?” sorusuna bir nevi cevap olabilmesi amacıyla yapılmış. Bu vesileyle, modern grafikler ile oynamanın nasıl bir hissiyat yarattığını da görebiliyoruz. Ne var ki söz konusu rakip bir firmanın grafik motoru olduğu için, Valve eş değer bir grafik motoru ortaya koymadığı sürece demodan öteye geçemeyecek.

Bahsi geçen yeniden yapım haritaların videolarına aşağıdan bakabilir veya projeleri buradan indirebilirsiniz.