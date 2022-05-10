Unreal Engine 5'ten Gelen Yeni Görüntüler Hayrete Düşürüyor

Epic Games'e ait Unreal Engine motorunun yeni sürümü Unreal Engine 5 bildiğiniz üzere uzun süredir gündemin odak noktası. Başta Mars vari bir gezegende geçen demosuyla akılları baştan alan motor, son olarak karşımıza teknoloji demosu Matrix ile çıkmıştı.

Kısa süre önce tüm kullanıcıların kullanımına açılan motorla yapılmış yeni bazı görüntüler geldi. Âdeta gerçek hayattan çekilmişe benzer kalitedeki bu görüntüler 3D sanatçılığı yapan Lorenzo Drago'nun Japonya'daki bir tren istasyonunu grafik motoru Unreal Engine 5 ile oluşturması sonucu ortaya çıktı.

Drago Fotogerçekçiliği Amaçladığını Söylüyor

Özel aydınlatma teknolojisinin yanı sıra tüm modellemeleri, dokuları, ışıkların geçiş ve yansımalarıyla birlikte animasyonları kendisinin yaptığını belirten Drago, bütün istasyonu elleriyle sıfırdan oluşturdu. Drago yaptıklarını şöyle özetliyor:

"Doğru oranları elde edebilmek adına kamera eşleştirmeyi kullandım. Modellemeye yardımcı olması için ölçümleri ayarladım. Ayrıntılı dokular ve alfa tarafından oluşturulan fotoğrafların yanı sıra, Paint’ten tüm dokuları sıfırdan oluşturdum ve Unreal Engine’de tekrarı kırmak için kafa boyası ve maskelerle kullanılmak üzere özel dokular hazırladım. Projede fotogerçekçiliğe mümkün olduğunca yaklaşmak istedim."

Akıllardaki en önemli soru bu motor ile bu grafikleri oyunlarda görüp göremeyeceğimiz noktasında. Bu yakın zaman için elbette oldukça zor ancak gelecekte motorun vaat ettikleri düşünülürse göreceğimiz şeyler hepimizi heyecanlandırıyor.

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