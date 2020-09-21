Geldiğimiz noktada harici bellekler yalnızca taşınabilir olmaları ile değil, aynı zamanda geniş depolama kapasiteleri ile de öne çıkıyor. Eğer siz de harici belleklerinizde özel ve gizli veriler taşıyorsanız bunları nasıl koruyacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazımızda USB Bellek Şifreleme Nasıl Yapılır? sorusuna daha yakından göz atacağız.

USB bellekler dijital verileri korumak, depolamak, paylaşmak ya da yedeklemek için ucuz, taşınabilir ve kullanışlı araçlardır. Buna karşın taşınabilirliğin önemli bir dezavantajı da güvenlik endişesidir. Birisi kullandığınız harici belleği kolayca elde edebilir ve hassas verilerinize her yerden erişebilir. Bu gibi risklere karşı sürücüleri şifrelemek mantıklı bir çözüm olabilir.

USB Bellek Nasıl Şifrelenir?

Bir USB belleği korumak için kullanabileceğiniz üç farklı yöntemden bahsedebiliriz. Tüm bu yöntemler verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli şifreleme protokollerinden faydalanır ve bu sayede tüm diski ya da sadece belirli dosyaları şifreleyebilir ve koruyabilirsiniz.

1- BitLocker ile USB Flash Bellek Şifreleme

Bir USB sürücüsünü korumanın en basit yolu, hızlı bir şekilde tüm diski parola ile korumaktır. Bu şekilde sürücüdeki her şey güvende olur ve ilerleyen dönemlerde diske ekleyeceğiniz diğer tüm veriler de korunmaya devam eder. Mevcut durumda bunu yapmanıza olanak sunan pek çok üçüncü parti uygulama bulunuyor ancak Windows 10 kullanıcılarının hemen hepsi, yerleşik şifreleme aracı ile bu sorunun üstesinden gelebilir.

Windows 10'da yer alan bu araç BitLocker olarak adlandırılır ve yalnızca çıkarılabilir USB sürücülerde değil, her türlü sürücüde çalışır. Ayrıca söylemeden geçmeyelim: Tamamen ücretsizdir ve kullanımı kolaydır. BitLocker ile sürücü şifrelemek yalnızca birkaç saniye sürer:

USB sürücüyü bilgisayarınıza takın. 'Bu Bilgisayar'a girin ve USB sürücüsüne sağ tıklayın. BitLocker'ı Aç seçeneğine tıklayın. 'Sürücünün Kilidini Açmak için Bir Parola Kullan' seçeneğine tıklayın ve aynı parolayı iki kez girin. 'İleri'ye tıklayın. Bir sonraki pencerede kurtarma anahtarını nereden veya nasıl almak istediğinizi seçin. 'Tüm Sürücüyü Şifrele'yi seçin ve 'İleri'ye tıklayın. 'Uyumlu Mod'u seçin ve ardından 'İleri'ye tıklayın. Şifrelemeye Başla'yı seçin.

Tüm bu adımların ardından sürücüye giriş yapmak istediğinizde şifre girmeniz istenecektir.

2- VeraCrypt ile USB Flash Bellek Şifreleme

USB sürücünüzü korumak istiyorsanız ancak bunu yaparken yerleşik yazılıma güvenmiyorsanız VeraCrypt ile bunu yapabilirsiniz. VeraCrypt tıpkı BitLocker gibi oldukça basit bir kullanıma sahiptir ve pek çok ekstra özellikle birlikte gelir. Söz konusu şey şifreleme olduğunda oldukça ayrıntıya yer veren bu programda sürecin biraz sıkıcı olduğu söylenebilir.

'Create Volume' butonuna tıklayın ve 'Encrypt a non-system partition / drive' seçeneği ile devam edin. 'Standart VeraCrypt Volume' ile devam edin. Şifrelemek istediğiniz sürücüyü seçin, sırasıyla 'OK' ve 'Next' butonlarına basın. 'Encrypt partition in place' seçeneği ile devam edin. Şifreleme yöntemini seçin. Şifreyi girin ve devam edin. Son olarak 'Format' butonuna basın ve şifrelemeyi sonlandırın. Bu süreç sürücüye - ve kapasitesine - bağlı olarak birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.

Tüm bu adımların ardından sürücüye giriş yapmak istediğinizde şifre girmeniz istenecektir.

3- Şifrelenmiş USB Flash Bellek Satın Alın

Eğer Windows 10 kullanıcısı değilseniz ya da yazılım tabanlı değil donanım tabanlı koruma istiyorsanız yapabileceğiniz şeylerden birisi de dahili güvenlik önlemleri ile birlikte gelen sürücüleri satın almak olacaktır. Bu sürücülerden bazıları dahili fiziksel anahtarlar ile - şifre ya da parmak izi gibi - gelirken, bazıları ise yazılımsal anahtarlar ile - dahili şifreleme - gelecektir. Ayrıca bazıları bunun ikisini aynı anda sunabilir.

Bu sürücüleri satın almak neredeyse askeri düzeyde şifreleme sunması nedeni ile avantajlıdır ancak bazı durumlarda çok ama çok pahalıya mal olabilir.

Sonuç

Hemen üst tarafta yer alan bu üç adet basit ama çok etkili yolla birlikte USB Bellek Şifreleme işlemini en etkin şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Seçiminizi ihtiyaçlarınıza ve gizlilik gereksinimlerinize bağlı olarak yapabilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin emin olmanız gereken şey belgelerinizin ve dosyalarınızın korunacağıdır.