Kaybolan Uçak MH370 Hikayesi: Malezya’dan Kalkıp Aniden Yok Olan Uçak

Malezya Havayolları uçağı MH370, 2014 yılında arkasında hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Aradan yıllar geçse dahi kaybolan uçak MH370 hikayesi hala çok merak ediliyor. Uçağın esrarengiz şekilde kaybolmasıyla kafalarda pek çok soru işareti hala sürüyor.

Uçağın enkazının aranmasına rağmen bulunamaması da birçok spekülasyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Biz de bu yazımızda Malezya’dan kalkıp aniden yok olan uçağın hikayesini ele aldık.

Malezya Havayolları Uçağı MH370 Nasıl Kayboldu?

MH370, Malezya Havayolları’na ait Boeing 777-200ER model bir uçaktı. Bu uçak, 8 Mart 2014 yılında Kuala Lumpur’dan Pekin’e doğru seyahat ederken kayboldu.

Uçak, Kuala Lumpur’dan yerel saatle 00:41 hareket etti. Uçağın Vietnam hava sahasına girmesi beklenirken tam 01:21’de sinyal kesilerek uçakla iletişim kesildi.

Bir süre sonra uçaktan tekrar sinyal alınmaya başladı. Uçağın rotasından çıkıp Malay Yarımadası’na doğru ilerlediği saptandı. Alınan sinyallere rağmen uçağın tam olarak nereye gittiği saptanamadı.

Uçağın kaybolması dünya genelinde de şok etkisi yarattı. Birçok ülkeye ait arama kurtarma ekipleri, teknolojik ekipmanlarıyla uçağı bulma çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen uçağa ulaşılamadı. Malezya Havayolları tarafından uçağın kaza yaptığı ya da teknik arıza olabileceği yönünde bir açıklama yapıldı. Bu açıklama birçok kişi tarafından şüpheyle karşılandı. Kaybolan uçak MH370 ile ilgili ortaya birçok teori ve spekülasyon atıldı.

Malezya Havayolları uçağı MH370’nin teröristler tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Diğer bir teoriyse uçağın mürettebat üyeleri ya da pilotlar tarafından kaçırıldığıdır. Günümüzde de Malezya Havayolları uçağı MH370’nin kaybolması gizemini koruyor.

Malezya Havayolları Uçağı MH370’te Kimler Vardı?

Kaybolan uçak MH370’e 12 mürettebat toplamda 239 kişi bindi. Kaybolan uçağın yolcularının 152’si Çin vatandaşıdır. Avustralya’dan 7 ve Malezya’dan da 50 kişi kaybolan uçağa bindi.

Uçakta aşağıdaki ülkelerin vatandaşı olan kişiler vardı:

ABD

Endonezya

İran

Hindistan

Rusya

Yeni Zelanda

Ukrayna

Fransa

Kanada

Hollanda

Uçakta önemli isimler de vardı. Çinli aksiyon film oyuncularından Jet Li’nin dublörü Ju Kun yolcular içerisinde yer alıyordu. Aynı zamanda Çinli yolcuların içerisinde kaligrafi sanatçıları da bulunuyordu. Kaybolan uçak MH370’te öğrenciler, yüksek profilli iş insanları, mühendisler ve öğretmenler de seyahat ediyordu.

Malezya Havayolları Uçağı MH370 Neden Kayboldu?

Malezya Havayolları uçağı MH370 kaybolduktan sonra yapılan aramalarda herhangi bir uçak enkazına rastlanılmadı. Bu durum, arama çalışmalarının ilerlemesini engellendi.

Uçağın kaybolmasıyla ilgili terör saldırısı, teknik problemler, düşük yakıt seviyesi ve pilot hataları gibi birçok neden ortaya atıldı. Hatta ana pilotun uçağı kaçırdığına dair iddilar da yaratıldı.

Kaybolan uçak MH370 ile ilgili öncelikle teknik problemler öne sürüldü. Uçağın yakıt borusunda meydana gelen sızıntıdan dolayı kaybolduğu söylendi. Fakat birtakım incelemelerin sonucunda uçağın yakıt borusunda herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.

Uçağın kaçırılma ihtimali de gündemi çok meşgul etti. Özellikle yolcuların bazılarının sahte kimliklerle seyahat etmesi bu ihtimali çok güçlendirdi. Bununla bağlantılı olarak terör saldırısı olma şüphesi de ortaya çıktı. Ancak durumla ilgili hiçbir terör örgütü tarafından açıklama yapılmadı.

Uçağın kaybolmasıyla ilgili ortaya atılan teorilerden biri de pilot hatasıdır. Bu sebeple hem kaptan pilot Zaharie Ahmad Shah hem de yardımcı pilot Fariq Abdul Hamid’in psikolojik profilleri araştırıldı.

Kaptan pilot ve yardımcı pilotun psikolojik profili incelemesinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Yapılan araştırmalarda her iki pilotun uçuşa hazır bir psikolojide olduğu saptandı.

Uçağın kaybolmasıyla ilgili düşünülen teoriler arasında düşük yakıt seviyesi de yer alıyor. Uçağın yakıt seviyesinin düşük olmasından dolayı denize düştüğüne dair teorilerde çok güçlüydü. Fakat bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda MH370’in planlanan rotadan çok uzak alanda denize düşmesi imkansız bir olay olarak görüldü.

Günümüzde hala ulaşılamayan kaybolan uçak MH370 ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Sizce uçağa ne oldu? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.