Son dönemde adını sık duymaya başladığımız “sanal surround ses” şeklinde ifade edilen uzamsal ses özelliği, ilk kez 1990’lı senelerde ortaya çıktı. Oyun konsolları ve bilgisayarlarda kullanılan bu özellik daha sonra Apple tarafından yeniden gündeme geldi.

Apple, 2020 yılının eylül ayında bu özelliği oyuncu kulaklıkları, Samsung ve Sony’in bazı cihazlarıyla mikslerle festivallerde de kullanılmaya başladı. Biz de bu rehberde sizler için uzamsal ses özelliği nedir ve nasıl çalışır sorularını yanıtlamaya çalıştık.

Uzamsal Ses Özelliği Nedir?

Uzamsal ses özelliği, 360 derece dinleme deneyimi sunuyor. Böylelikle kullanıcılar üç boyutlu dinleme keyfi yaşıyorlar. Bu özellikte sesler; yandan, arkadan, önden, aşağıdan ve yukarıdan çıkıyor gibi duyuluyor.

Uzamsal ses özelliği sayesinde sesler sanki konser, stüdyo gibi yerlerdeymiş gibi çıkıyor. Seslerin hem net hem de derin çıkmasını sağlayan bir teknolojidir. Kullanıcılar kafasını eğdiği zaman veya hareket ettiğinde sesler dinamik olarak dışarıya aktarılıyor.

Uzamsal ses özelliğinde seslerin en küçük detayları dahi yakalanarak vurgulu hale geliyor. Olağanüstü formatta müzik keyfi sunan teknoloji olduğu söylenilebilir.

Uzamsal Ses Özelliği Nasıl Çalışır?

Uzamsal sesin çalışma prensibi, halihazırdaki ses kaynağının daha çok çıkmasıdır. Örneğin, uzamsal ses özelliğine sahip kulaklıklarda iki hoparlörle dinleme üç boyutlu olarak gerçekleşir. Bu durum tamamen kulaklıklardaki özel donanımlardan kaynaklanıyor.

Sesin kulaklıklardan güçlü çıkması için içerisine özel işlemciler yerleştirilir. Uzamsal ses teknolojisinin kulaklıklara entegre edilmesi için çeşitli yazılım ayarlamaları da yapılır. Yalnız bazı müzikler bu teknolojiyi desteklemiyor. Eski müziklerde bu teknoloji kullanılmıyor fakat yeni yapılan müziklerde bu uzamsal sesten yararlanılır.

Özellikle Apple, uzamsal sese dair önemli çalışmalar yapıyor. Apple Müzik’te özellikle bu teknolojiye dair çalışmalara rastlamak mümkün. Bahsettiğimiz teknoloji, Sony 360 Reality Audio ve Dolby Atmos for Headphones gibi sistemlere de entegre edildi.

Windows’ta Uzamsal Ses Aktifleştirme

Uzamsal ses teknolojisini Windows bilgisayarlarda destekliyor. Windows’ta uzamsal ses aktifleştirme işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak bilgisayarların “Ayarlar” alanına girilir. “Başlat” butonu üzerinden Ayarlar’a girilebilir.

Ayarlar ya da ses çubuğu kısmından “Ses Ayarları” alanına gidilir.

Uzamsal sesin aktifleştirilmesi için cihaz ismi bulunup üzerine çift tıklanır.

Ekrana yansıyan menü içerisinden “Uzamsal Ses Ayarları” alanı bulunup aktifleştirilir.

Yalnız yukarıda işlemler için cihazın uzamsal sesi destekleyip desteklemediği kontrol edilmeli.

Apple’da Uzamsal Ses Aktifleştirme

Apple yukarıda bahsettiğimiz üzere özel uzamsal ses teknolojisi geliştirdi. Apple’ın ses teknolojisi, markaya ait bazı telefon ve kulaklıklarda kullanılıyor. Uzamsal ses teknolojisi; üçüncü nesil Airpods, AirPods Max ve AirPods Pro cihazlarda da aktifleştirilebilir.

Apple’da uzamsal ses aktifleştirme işlemiyse şöyle gerçekleştiriliyor;

Cihazın “Ayarlar” butonuna basılır.

Bluetooth Ayarları olan menüye giriş yapılır.

Cihazların bağlı olup olmadığı kontrol edildikten sonra bağlantılı kulaklığın isminin yanındaki “i” simgesi üzerine tıklanır.

Ekranın altındaki uzamsal ses teknolojisi aktifleştirilerek adımlar tamamlanır.

Apple Müzik kullanıcıları uzamsal ses teknolojisini aşağıdaki adımlarla aktif edebilir;