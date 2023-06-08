Valorant Ne Demek Hiç Merak Ettiniz mi?

Hem dünyada, özellikle de Türkiye’de çok meşhur bir FPS oyunu olan Valorant’ın ne anlama geldiğini merak ettiniz mi? Pek çok oyuncunun saatlerini gömdüğü Valorant ne demek? Bu yazımızda sizler için bu soruları cevaplandıracağız.

Valorant oldukça akılda kalıcı bir isim. Ülkemizde kısaca “Valo” diye de bilinen bu oyun, biz Türk oyuncuların da ağzına tam oturan bir kelime. Belki de Valorant’ın ülkemizde bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de bu olabilir, ne dersiniz? Gelin Valorant ne demekmiş hep beraber öğrenelim.

Valorant Ne Anlama Gelir?

Valorant, “Valor” kelime kökünden türetilmiştir. Valor İngilizcede; yiğitlik, kahramanlık, cesaret ve yüreklilik gibi anlamlara gelir. "-ant" son eki ise bir fiili ya da isimleştirmek ya da sıfatlaştırmak için kullanılır. Aşağıdaki birkaç örnek ile bu eki daha iyi bir şekilde anlayalım.

Abund ant (bol, çok) - Abundance (bolluk, çokluk)

(bol, çok) - Abundance (bolluk, çokluk) Brilli ant (parlak) - Brilliance (parlaklık)

(parlak) - Brilliance (parlaklık) Radi ant (parıldayan) - Radiance (parıltı)

(parıldayan) - Radiance (parıltı) Import ant (önemli) - Importance (önem)

(önemli) - Importance (önem) Dist ant (uzak) - Distance (mesafe)

(uzak) - Distance (mesafe) Assist ant (Asistan, yardımcı olan kimse) - Assist (yardım etme)

(Asistan, yardımcı olan kimse) - Assist (yardım etme) Participant (Katılımcı) - Participate (Katılmak)

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi “Valor” kelimesine “-ant” eki eklendiğinde yiğit, kahraman, yürekli gibi anlamlar çıkıyor. Oyunun geliştiricisi Riot Games Valorant’ı oynayan oyuncuları yiğit, kahraman ve yürekli gibi görüyor diyebiliriz.

Yukarıdaki Google Trends verilerine de baktığımızda Valorant’ın tanıtımından önce bu kelimenin hiç kullanılmadığını görüyoruz. Bu da Valorant’ın türetilmiş, son derece özgün bir kelime olduğunu bizlere gösteriyor.

Riot Games League of Legends’dan sonraki ilk IP’sine böylesine eşsiz ve güzel bir isim bulduğu için dünya çapında oldukça başarılı oldu diyebiliriz. Elbette oyunun başarısının arkasındaki tek neden isim değil ancak bir markanın bilinirliğini böyle ufak tefek şeyler çok etkiliyor.

Valorant’ın ne anlama geldiği ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce bu bilgiyi biliyor muydunuz? Valorant oynuyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.