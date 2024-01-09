Togg'un Yeni Fastback Modeli Togg T10F Tanıtıldı! (Video)

CES 2024 dünya genelinde birçok büyük teknoloji markasının yeni ürünlerine ev sahipliği yapıyor ve ülkemiz için en çok beklenen duyurulardan biri yeni Togg modelinin duyurusuydu.

Merakla beklenen lansman gerçekleşti ve Togg, yeni fastback modeli Togg T10F'nin resmî tanıtımını gerçekleştirdi. Lansmanla birlikte Togg resmî X hesabı üzerinden tanıtım videosu da yayınlandı.

2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak olan T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

Togg T10F Tanıtım Videosu

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak olan T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye. 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğine de sahip olacak.

Kullanıcılar bu özellikle 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırarak T10F'de otonom sürüşü deneyimleyebilecek. Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak.

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