Video ve Fotoğraflardaki Filigran Nasıl Kaldırılır?

Herhangi bir videodaki ya da fotoğraftaki can sıkıcı filigranları kaldırmak düşündüğünüzden çok daha basit birkaç adımla kolaylıkla halledilebilir. Peki paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafta ya da videoda filigran varsa, bunu kaldırmak için neler yapmalısınız?

Video ve Fotoğraflardaki Filigranı Kaldırma Nasıl Yapılır?

Günümüzde pek çok video ve fotoğraf düzenleme uygulaması, bazı ödemeler yapmamanız durumunda videonuza ya da fotoğrafınıza filigran ekleyebiliyor. Bu gibi durumlarda pek de estetik sayılmayan görüntüler ortaya çıkmış oluyor. Neyse ki bu sorundan birkaç dakika içerisinde kurtulmak mümkün.

Filigran Kaldırma Programları

iMyFone MarkGo Watermark Remover

Apowersoft Watermark Remover

Wondershare Fotophire

1- iMyFone MarkGo Watermark Remover

(+) Tek Tıkla Videodaki / Fotoğraftaki Filigranı Kaldırma

(+) Kolay Arayüz

(+) Tek Seferde Birden Fazla Filigran Kaldırma Desteği

(+) Videoya / Fotoğrafa Filigran Ekleme

2- Apowersoft Watermark Remover

(+) Fotoğraflardaki Filigranları Kaldırma

(-) Videoları Desteklemez

(-) Karmaşık Arayüz

3- Wondershare Fotophire

(+) Fotoğraflardaki Filigranları Kaldırma

(+) Kolay Arayüz

(-) Videoları Desteklemez

(-) Yavaş Çalışıyor

Görüntülerdeki filigranları kaldırmak için kullanabileceğiniz pek çok program bulunuyor ancak bunların her biri kendi içerisinde belirli avantajlara ve dezavantajlara sahip. Bu rehberimizde en avantajlı filigran kaldırma programı olarak gördüğümüz iMyFone MarkGo Watermark Remover üzerinden devam edeceğiz.

iMyFone MarkGo Watermark Remover, hem videolardaki hem de fotoğraflardaki filigranları kaldırmak için kullanabileceğiniz en basit ve en işlevsel programlardan birisi olarak öne çıkıyor. Yalnızca tek tık ile görüntülerdeki istenmeyen damgaları ve filigranları ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Üstelik tüm filigranları tek tek kaldırmakla uğraşmanıza da gerek yok çünkü tek seferde çoklu filigran kaldırma desteği ile süreci çok daha basit ve kısa bir hale getirmiş oluyorsunuz. Dilerseniz yine program üzerinden videolara ya da fotoğraflara kendi filigranlarınızı da ekleyebilirsiniz.

iMyFone MarkGo Watermark Remover ile Video ve Fotoğraftaki Filigranı Kaldırma

Kullanıcıların sıklıkla sorduğu fotoğraftaki filigran nasıl kaldırılır sorusunun en pratik yanıtlarından birisi olan iMyFone MarkGo Watermark Remover, birkaç dakikalık işlemlerin ardından hem videolardaki hem de fotoğraflardaki filigranları kaldırabilmenize olanak sunuyor. Üstelik kullanıcı dostu sezgisel arayüzü sayesinde herhangi bir teknik beceri gerektirmiyor.

Uygulamayı indirip kurulum adımlarını tamamladıktan sonra karşınıza dört kutucuktan oluşan bir ana menü gelecek:

Remove Video Watermark: Bu sekmeden istediğiniz herhangi bir videodaki filigranları kaldırabilirsiniz.

Bu sekmeden istediğiniz herhangi bir videodaki filigranları kaldırabilirsiniz. Remove Image Watermark: Bu sekmeden istediğiniz herhangi bir fotoğraftaki filigranları kaldırabilirsiniz.

Bu sekmeden istediğiniz herhangi bir fotoğraftaki filigranları kaldırabilirsiniz. Add Watermark to Video: Bu sekmeden istediğiniz bir videoya istediğiniz bir filigranı ekleyebilirsiniz.

Bu sekmeden istediğiniz bir videoya istediğiniz bir filigranı ekleyebilirsiniz. Add Watermark to Image: Bu sekmeden istediğiniz bir fotoğrafa istediğiniz bir filigranı ekleyebilirsiniz.

Fark etmiş olabileceğiniz üzere iMyFone MarkGo, hem filigran kaldırmak hem de filigran eklemek için kullanabileceğiniz çok yönlü bir program olarak öne çıkıyor. Bu noktada rakiplerinden sıyrılan önemli bir avantaja sahip olduğunu rahatlıkla söylememiz mümkün.

Programı çalıştırıp her şeyi hazır hale getirdikten sonra ister video sekmesini isterseniz de görüntü sekmesini seçerek devam edebilirsiniz. Ardından karşınıza çıkan kutucuktaki Add Video ya da Add Image butonuna basarak filigranı kaldırmak istediğiniz videoyu ya da görüntüyü seçmelisiniz.

Ardından Selection Tool sekmesindeki panelden seçim araçları ile filigranın olduğu bölümü işaretleyip düzenlemelere başlayabilirsiniz. Her şey tamamlandığında sağ altta yer alan Export butonuna basarak elinizdeki görüntünün filigransız çıktısını alabilirsiniz.

iMyFone MarkGo Watermark Remover her görüntüde ve videoda kullanılabildiği gibi Canva filigranı kaldırma işlevi için de birebir bir program olarak öne çıkıyor. Bu sayede Canva üzerinden oluşturduğunuz içeriklerdeki filigranları tek tıkla basit bir şekilde ortadan kaldırma şansına sahipsiniz.

Ücretlendirme

iMyFone MarkGo Watermark Remover Ücretsiz Deneme ve Abonelik olmak üzere iki farklı plana sahip.

Ücretsiz deneme sürümünde filigran kaldırma, filigran ekleme, ücretsiz güncelleme ve ücretsiz müşteri desteği hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Eğer ücretli aboneliğe geçiş yapmak isterseniz çoklu filigran kaldırma, çoklu filigran ekleme ve videoyu dışarı aktarma avantajlarına da sahip olmuş oluyorsunuz.

Eğer uzun süreli kullanıma yönelik bir arayış içerisindeyseniz, abonelik planlarına göz atmanızı tavsiye ederiz. İsteğinize ve bütçenize bağlı olarak 1 aylık, 1 yıllık ve ömür boyu lisans seçeneklerinden birisini satın alabilirsiniz.

Sonuç

Videolardaki ya da fotoğraflardaki filigranları kaldırmak için kullanabileceğiniz en popüler uygulamalara yakından göz attık. Tüm seçenekler arasında bizim tercihimiz kolay arayüzü, başarılı filigran ekleme ve filigran kaldırma özellikleri ile iMyFone MarkGo Watermark Remover oldu.

Hem filigran ekleme hem de filigran kaldırma işlemlerini tek bir yapıda toplayan MarkGo, yine hem videolarda hem de fotoğraflarda kullanılabiliyor. Kolay arayüzü ile teknik beceriye gereksinim olmadan filigran ekleme ya da filigran kaldırma desteği sunuyor ve ayrıca ücretli aboneliklerde gerçekten de kayda değer ekstra özellikler bulunuyor.

Eğer siz de kullanışlı ve hızlı bir program arıyorsanız, tercihinizi iMyFone MarkGo'dan yana kullanabilirsiniz.