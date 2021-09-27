iMyFone MarkGo, video ve resimden watermark kaldırma, resme ve videoya filigran ekleme programıdır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

iMyFone MarkGo, Windows PC kullanıcılarına özel watermark kaldırma ve filigran ekleme programı. Resim ve videodan watermark kaldırmanın en basit yolunu sunuyor ve kalite kaybı olmadan bu işi yapıyor.

Watermark Kaldırma Programı

iMyFone MarkGo, birkaç tıkla video ve resimlerdeki (fotoğraflardaki) filigranı kolayca kaldırmanıza yardımcı olan en iyi programlardan biri. 100 dosyaya kadar tek seferde içe aktarma ve filigranlarını kaldırma, videonun farklı kısımlarını seçip filigranlarını silme şansına sahipsiniz. Size ait resimleri veya videoları korumak, internet ortamında izinsiz kullanılmasını engellemek amacıyla filigran ekleme işlemini de kolayca yapabilirsiniz.

Videodan Filigran Kaldırma

Videodan filigran nasıl kaldırılır? Videodan watermark kaldırmak için aşağıdaki basit adımları takip edin:

iMyFone MarkGo programını yükleyin ve başlatın. “Remove Watermark” butonuna tıklayın ve filigranını kaldırmak istediğiniz videoyu yükleyin.

Videoyu içe aktarmak için pencerenin ortasındaki “Add Video”ya tıklayın. Veya videoyu basitçe program arayüzüne sürükleyip bırakın.

Arayüzün altındaki zaman çizelgesinde, belirli bir bölümü seçmek için klip kısaltıcıyı noktaya taşıyın veya arayüzün sağındaki video bölümünün başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın. “Create Section”a tıklayarak başka bir bölüm oluşturabilirsiniz.

Videoyu aktardıktan sonra “Selection Tool” (seçim aracı) butonuna tıklayın. Watermark seçim kutucuğu videoda gözükecektir. Kaldırmak istediğiniz filigranı kutucuğa bırakın.

Filigranı kaldırdıktan sonra videonun nasıl göründüğünü ön izlemek için “Play” (oynat) butonuna tıklayın.

Ayarlama istediğiniz gibi olduysa, video görüntüsünü görmek için “Export” (dışa aktar) butonuna tıklayın.

Resimden Filigran Kaldırma

Resimden filigran nasıl kaldırılır? Resimden watermark kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

iMyFone MarkGo’yu yükleyin ve başlatın. Resim Filigran Kaldırma butonuna tıklayın ve filigranını kaldırmak istediğiniz resmi yükleyin.

Resimleri MarkGo’ya aktarmak için “Add Image”e tıklayın. Resimleri basitçe program arayüzüne sürükleyebilirsiniz.

Resmi filigranlı olarak içe aktardıktan sonra, “Selection Tool” (seçim aracı) butonuna tıklayın. Filigran kaldırma için bir kutucuk görünecektir. Kaldırmak istediğiniz filigranın olduğu yere sürükleyin.

Ardından filigranı kaldırmak için “Remove Now” (şimdi kaldır) butonuna tıklayın. İstediğiniz kadar seçim araç kutucuğu ekleyebilirsiniz. Ayrıca filigran kaldırma işlemini geri alabilir veya yineleyebilirsiniz.

Birden fazla resimden filigranı her resim için aynı yerde kadırmak isterseniz, “Apply to all” (tümüne uygula) butonuna tıklayın.

Ayarlamalarınız tamamsa, filigran kaldırıldıktan sonra tüm resimleri kaydetmek için “Export” (dışa aktar) butonuna tıklayın.

Video Filigran Ekleme

Videoya filigran ekleme nasıl yapılır? Video filigran eklemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:

iMyFone MarkGo’yu yükleyin ve başlatın. “Add Watermark to Video” (videoya filigran ekle) butonuna tıklayın ve filigran eklemeyi planladığınız resmi yükleyin.

Pencerenin ortasındaki “Add Video” (video ekle) butonuna tıklayın ve filigran eklemek istediğiniz resmi içe aktarın.

“Add Text” (yazı ekle) butonuna tıklayarak da metni filigran olarak ekleyebilirsiniz. Metin kutucuğu resim üzerinde görünecektir. Metin kutucuğuna çift tıklayın ve istediğinizi yazın.

“Add Image” (resim ekle) butonuna tıklayarak başka bir resmi filigran olarak ekleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızdan filigran resmini seçin. Resmin boyutunu köşelerinden sürükleyerek ayarlayabilir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Ayarlar tamamsa, video görüntünüzü filigranlı olarak görmek için “Export” (dışa aktar) butonuna tıklayın.

Resme Filigran Ekleme

Resme filigran ekleme nasıl yapılır? Bu programı kullanarak resimdeki filigranı kaldırabileceğiniz gibi resme filigran ekleyebilirsiniz.

iMyFone MarkGo’yu yükleyin ve başlatın. “Add Watermark to Image” (resme filigran ekle) butonuna tıklayın ve filigran eklemeyi planladığınız resmi yükleyin.

Resme filigran eklemek için sağdaki “Add Text” (yazı ekle) veya “Add Image” (resim ekle) aracını seçin. Ardından resim alanını sürükleyebilir veya istediğiniz metni kolayca düzenleyebilirsiniz.

Resmin istediğiniz gibi olup olmadığını kontrol etmek için “Preview” (ön izle) butonuna tıklayın. Filigran başarıyla eklendi. Ön izleyebilir ve resmin detaylarına bakabilir, küçük ayarlamalar yapabilirsiniz.

Filigran Kaldırma Online

Watermark.ws, fotoğraflara ve videolara filigran eklemenizi sağlayan en popüler online araçlardan biri. Basit ancak zengin özelliklere sahip servis, kullanıcılara PDF belgesi, Excel dosyası gibi filigran eklemenin yanı sıra kırpma ve yeniden boyutlandırma gibi başka düzenleme özelliklerini kullanıma sunuyor. Onu en iyi filigran kaldırma sitesi yapan şey, basit ve sezgisel arayüzü ve aynı anda birden fazla dosyaya filigran ekleme yeteneği. Watermark kaldırma sitesinin öne çıkan özellikleri:

Kolayca özel filigranlar oluşturabilirsiniz. Bilgisayarınızdan logo ve grafik tasarılarını da aktarabilirsiniz. Tüm video veya fotoğraflara tek seferde filigran eklemek için toplu filigran özelliği sunar. Her dosyadaki filigranı daha sonra ayrı ayrı düzenleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. Filigranları ileride kullanmak üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz. %100 ücretsiz kullanım

Filigran nasıl kaldırılır?

Bir PDF belgesindeki, resimdeki veya videodaki filigranı kaldırmak için program kullanmanız şart değil. Aşağıdaki adımlarla online olarak resimdeki, belgedeki, videodaki filigranı kaldırabilirsiniz.

Web tarayıcınızdan filigran ekleme sitesine girin.

“Select Files to Upload”a tıklayın ve filigranı kaldırmak istediğiniz video veya fotoğrafları aktarın.

Dosyalar yüklendikten sonra seçin sağ üst köşedeki “Edit Selected Option” seçeneğine tıklayın.

Fotoğraflarınıza veya videolarınıza yazı ve grafik tasarımları ekleyebileceğiniz yeni bir arayüz açılacak. Sol sekmedeki düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz.

Düzenlemeyi bitirdikten sonra dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için sağ üst köşedeki “Finish”e tıklayın.

Watermark Ne Demek?

Watermark nedir? Watermark, bir belgenin veya resim dosyasının üzerine bir logo veya yazı yerleştirme işlemidir ve hem telif hakkı koruması hem de dijital eserlerin pazarlanması söz konusu olduğunda önemli bir işlemdir. Filigran ekleme günümüzde çoğunlukla dijital olmakla birlikte, “filigran basmak” terimi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Geleneksel olarak filigran yalnızca kağıt ışığa tutulduğunda veya ıslakken görülebilirdi ve kağıt ıslakken filigran basma işlemi gerçekleştirdi, bu nedenle bugün hala kullandığımız bir terim.

Filigran ne için kullanılır? Bir belgeye veya resme filigran ekleme gereksiniminin birkaç temel nedeni vardır. Filigran bir yandan çalışmanızın telif hakkının korunmasına yardımcı olur ve izniniz olmadan yeniden kullanılamamasını veya değiştirilmemesini sağlar. Bu, insanların çalma riski olmadan satın almadan önce çalışmanızın ön izlemesini yapabileceği anlamına gelir. Öte yandan filigran basma basitçe bir markalama taktiği olarak kullanılabilir. Tıpkı bir ressamın işini imzayla işaretlemesi gibi dijital filigran da adınızı duyurmanın ve marka bilinirliğini artırmanın bir yoludur. Dijital filigran, bir belgenin durumunu belirtmek için geçersiz, örnek, kopya gibi terimlerle bir damga görevi de görebilir. Bu, önemli belgelerin yanlış kullanılmamasını sağlar.