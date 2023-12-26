vivo S18 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

14 Aralık 2023’te gerçekleşen lansman ile birlikte vivo, yeni akıllı telefon serisi S18’i tanıttı. Bu seride üç farklı telefon modeli yer alacak. S18, S18 Pro ve S18e şeklinde isimlendirilen bu modeller gelişmiş teknolojilerle donatılıyor.

Cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin detayları bu yazımızda sizin için bir araya getirdik. İşte, vivo S18 serisi hakkında bilmeniz gerekenler!

vivo S18 Serisi Özellikleri

S18 ve S18 Pro modellerinde PWM karartma özelliği 2160 Hz frekansa sahip olacak. 6.78 inçlik FHD+ ekranda 2800 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı sunulacak.

60 derece kavisli AMOLED ekrana sahip olan cihazlarda ön kamera çözünürlüğü 50 MP olarak belirtildi. Ayrıca yine ön kamerada çift LED flaş ve otomatik odak özellikleri de yer alıyor olacak.

İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 9200 Plus’tan güç alması beklenen S18 Pro’nun RAM kapasitesi 16 GB. Sony IMX920 sensörüne sahip olan 50 MP’lik ana kamera ve yine 50 MP’lik ultra geniş açılı kamera cihazda karşımıza çıkan diğer önemli detaylar arasında yer alıyor. Bu iki kameraya 12 MP’lik 2x telefoto portre kamera eşlik edecek.

Standart modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Plus işlemci bizi karşılıyor. RAM kapasitesi 16 GB’a kadar olacak. Bu modelde 50 MP’lik OIS’li ana kameranın yanında 8 MP’lik ultra geniş kamera bulunuyor.

Her iki model de 5000 mAh bataryaya sahip olacak ve 80 W hızlı şarj desteği sunacak.

S18e’de 12 GB RAM’in bizi beklediğini görüyoruz. Yonga seti olarak Dimensity 7200 kullanılıyor. Kamera tarafında 50 MP’lik Sony LYT-600 ile birlikte 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip. Bu modelde batarya 4800 mAh kapasiteye sahip.

Seride yer alan S18 Pro ve S18e modelleri standart cihaz ile kıyaslandığında daha dayanıklı modeller olarak ele alınabilir. Çünkü bu iki modelde IP54 sertifikası bulunuyor.

Teknik özelliklerini sıralayacak olursak:

1. vivo S18 Özellikleri:

Ekran: 6.78 inç OLED FHD, 120 Hz, 2800 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Dahili depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 50 + 8 MP

Ön kamera: 50 MP

Batarya: 5000 mah

Hızlı Şarj: 80 W

İşletim sistemi: Android 14, OriginOS 4

2. vivo S18 Pro Özellikleri:

Ekran: 6.78 inç OLED FHD, 120 Hz, 2800 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

RAM: 12 GB / 16 GB

Dahili depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 50 + 50 + 12 MP

Ön kamera: 50 MP

Batarya: 5000 mAh

Hızlı şarj: 80 W

İşletim sistemi: Android 14, OriginOS 4

3. vivo S18e Özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD OLED, 120 Hz 1800 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 50 + 2 MP

Ön kamera: 16 mp

Batarya: 4600 mAh

Hızlı Şarj: 80 W

İşletim sistemi: Android 14, OriginOS 4

vivo S18 Serisi Fiyatı

Seride bulunan cihazların fiyatı modele, RAM ve dahili hafıza kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.

vivo S18:

8 GB RAM + 256 GB dahili hafıza: 325 dolar

12 GB RAM + 256 GB dahili hafıza: 367 dolar

12 GB RAM + 5212 GB dahili hafıza: 295 dolar

16 GB RAM + 512 GB dahili hafıza: 424 dolar olacak.

vivo S18 Pro:

12 GB + 256 GB olan model: 452 dolar

12 GB + 512 GB: 494 dolar

16 GB + 512 GB: 522 dolar

vivo S18e ise:

12 GB + 256 GB: 296 dolar

12 GB + 512 GB: 325 dolar olacak.

vivo S18 Serisi Çıkış Tarihi

Cihazın resmi çıkış tarihi henüz paylaşılmamış olsa da küresel pazarda satışa çıkacağı duyuruldu.

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulması bekleniyor ve yabancı kaynaklarda beklenen çıkış tarihi 30 Mayıs 2024 olarak belirtiliyor.

Bu tarihin sadece tahminlere dayandığını ve resmi bir dayanağının olmadığını da belirtmiş olalım.