vivo V30 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

vivo’nun yeni akıllı telefon modeli V30 5G’nin özellikleri sızdırıldı. Küresel pazarda satışa çıkacak modelde yüksek RAM kapasitesi ve gelişmiş özellikler sizleri bekliyor.

Henüz lansman gerçekleşmemişken son hali görülen cihazın özellikleri neler? Nasıl bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor? Çıkış tarihi ne zaman? İşte, vivo V30 5G hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

vivo V30 5G Özellikleri

Orta – üst segment akıllı cihazlar arasında yer alması planlanan modelin tasarımı ve özelliklerine ilişkin detaylar X uygulamasında paylaşıldı. Lansmandan önce sızdırılan bu verilere göre cihazın tasarımı vivo S18’den izler taşıyor.

Yeni ürün için alıcılara iki farklı renk seçeneğinin sunulması ve bu renklerin de Ocean Blue ve Elegant Black şeklinde isimlendirilmesi bekleniyor. İşlemci tarafında cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3’ten güç alması bekleniyor.

S18 ile benzerlikleri sadece görünümü ile sınırlı değil. Aynı zamanda RAM ve batarya olarak da S18 ile aynı özellikleri taşıyacağı belirtiliyor. 12 GB + 12 GB (sanal) RAM özelliği ile dikkat çeken V30’un ağırlığının 185 gram civarında olacağı paylaşıldı.

3D Curved ekranda 120 Hz ekran yenileme hızı bizi karşılıyor olacak. Batarya bölümüne baktığımızda ise tıpkı S18 gibi 80 W’luk hızlı şarj desteğinin olacağı belirtiliyor. Kapasite olarak da aynı olacaksa V30’un da yaklaşık 5000 mAh’lık bir bataryaya sahip olacağını düşünebiliriz.

Cihaza ilişkin diğer beklentiler arasında ise şunlar yer alıyor:

Yaklaşık 6.44 inç 3D AMOLED ekrana sahip olması.

Standart modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Pro versiyonda MediaTek Dimensity 9200+ chipset işlemci olması.

50 MP ana kamera çözünürlüğü ve 8 MP ultra geniş açı sensörü

Ön kamerada 50 MP’lik yüksek çözünürlük

256 GB dahili depolama

vivo V30 5G Fiyatı

Cihazın başlangıç fiyatı resmi bir şekilde duyurulmadı. Ancak bazı hesaplamalara ve tahminlere göre yabancı kaynaklarda 28.990 Hindistan Rupisi gibi bir beklentiden söz ediliyor.

Bu da yaklaşık olarak 350 dolara denk geliyor. TL olarak baktığımızda 10.600 TL gibi bir rakam çıkıyor ancak bu fiyata tabi ki vergiler dahil değil.

Başka bir kaynakta ise 33.990 Hindistan Rupisi gibi bir tahmin yer alıyor. Bu da 409 dolar, yani 12.420 TL’ye denk geliyor.

vivo V30 5G Çıkış Tarihi

V30 5G modelinin net olarak çıkış tarihi duyurulmadı. Benzer özelliklere sahip olan S18 modeli için ise 30 Mayıs 2024 hedef gösterilmişti. Bazı yabancı kaynaklara göre vivo V30’un da Haziran’ın ilk haftasında satışa çıkması muhtemel. Tabi, bu bilginin sadece tahmine dayalı olduğunu da belirtmiş olalım.