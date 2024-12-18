120Hz Ekran ve 80W Hızlı Şarja Sahip Telefon: vivo V30 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V30 Lite özellikleri ile dikkat çekiyor. Telefon 120Hz yenileme hızı, 80W hızlı şarj teknolojisi ve daha birçok özelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Peki, vivo marka Android telefon neler sunuyor?

Bu rehberde vivo V30 Lite modelinin fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte 2024 yılının nisan ayında tanıtılan ve en iyi vivo telefonlar arasında yerini alan V30 Lite'a dair detaylar!

vivo V30 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 394 PPI

Yaklaşık 394 PPI İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM: 8 GB (LPDDR4X)

8 GB (LPDDR4X) Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası

: 50 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Ön Kamera: 8 MP geniş açılı kamera

8 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14

Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 Ağırlık: Mercan siyahı sürümü 186 gram, orman yeşili sürümü 196 gram

Mercan siyahı sürümü 186 gram, orman yeşili sürümü 196 gram Kalınlık: Mercan siyahı sürümü 7,79 mm, orman yeşili sürümü 7,95 mm

8 GB RAM'e sahip telefonda Snapdragon 685 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci dört adet 2,8 GHz ve dört adet 1,9 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Telefefoun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

Ekran içi optik parmak izi sensörünü içeren cihazın mercan siyahı sürümü 163,17 x 75,81 x 7,79 mm, orman yeşili sürümü ise 163,17 x 75,81 x 7,95 mm boyutlarında. Peki, vivo V30 Lite ne kadar fiyata satılıyor?

vivo V30 Lite Fiyatı

vivo V30 Lite modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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