Vivo V30e Özellikleri, Fiyatı Çıkış Tarihi

Vivo’nun V30 serisine eklenecek olan yeni akıllı telefon modeli görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Pil ömrü ve kapasitesi ile gündem olan yeni modelde Vivo’nun yenilikçi Aura Light detayına yer veriliyor.

Bu yazımızda Vivo V30e’de olması beklenen özelliklerini, cihazın tahmini satış fiyatını ve çıkış tarihini ele alıyoruz. İşte, yeni Vivo V30e hakkında bilmeniz gerekenler!

Vivo V30e Özellikleri

Markanın Hindistan internet sitesinde gösterilen V30e, yenilikçi özelliklere sahip, batarya açısından güçlü ve kullanışlı bir model olacak. Henüz lansmanı gerçekleşmemiş olan cihaz hakkında daha önceden açığa çıkmış bazı detaylardan söz etmek gerekirse, bu telefonda olması beklenen teknik özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

FHD+ çözünürlüğünde, 6.78 inç büyüklüğünde kavisli ekran

AMOLED ekran teknolojisi

120 Hz ekran tazeleme hızı

50 MP çözünürlüğüne sahip, özçekim için kullanılan ön kamera

Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti

8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza

5.500 mAh kapasiteli batarya

4 yıllık batarya ömrü sayesinde 1.600 kere tam şarj edilebilme özelliği

50 MP ana kamera + 8 MP Ultra geniş açı kamerası

IP64 toza ve suya dayanıklılık sertifikası

Vivo V30e Fiyatı

Hindistan’da gösterilen cihazın satış fiyatı bazı kaynaklarda 26.999 bazılarında ise 29.999 Hindistan Rupisi olarak gösteriliyor. Bu bilgi cihaz fiyatının yaklaşık 323 – 360 dolar aralığında olacağına işaret ediyor.

TL bazında ise 360 doları baz alırsak cihazın vergisiz fiyatının yaklaşık 11.750 TL civarında olacağını söyleyebiliriz. Vergiler eklendiğinde ise V30e için beklenen fiyat 23.900 TL olarak hesaplanıyor. Bu verilerin sadece tahmine dayalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Cihazın gerçek satış fiyatları kesinleştiğinde buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.

Vivo V30e Çıkış Tarihi

Cihazın satışa çıkacağı tarih ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Resmi tanıtım için ise 2 Mayıs 2024’e gün verildi. Bu tarihte gerçekleşecek olan tanıtımın ardından V30e’nin fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihine ilişkin daha kapsamlı bilgileri buradan sizinle paylaşıyor olacağız.

Peki, sızdırılan verilere göre siz bu cihazı nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelse satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!