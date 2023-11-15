vivo Y16 Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu bir akıllı telefon modeli olan vivo Y16, özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, vivo marka telefon neler sunuyor? Bu rehberde 2022 yılının eylül ayında tanıtılan akıllı telefona dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

vivo Y16 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,51 inç

: 6,51 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 270 PPI

: Yaklaşık 270 PPI İşlemci : MediaTek Helio P35

: MediaTek Helio P35 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm GPU : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 RAM : 3 GB / 4 GB

: 3 GB / 4 GB Depolama : 32 GB / 64 GB / 128 GB

: 32 GB / 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 10W

: 10W Kalınlık : 8,2 mm

: 8,2 mm Ağırlık: 184 gram

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Y16, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 270 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. MediaTek Helio P35 işlemcisinin ve PowerVR GE8320 GPU'nun yer aldığı telefon 164 x 75,6 x 8,2 mm boyutlarında.

Android 12 tabanlı Funtouch 12 ile beraber gelen telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan akıllı telefonun depolama alanı tarafında 32 GB, 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. 184 gram ağırlığındaki telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon ayrıca 10W kablolu şarj desteğine sahip.

vivo Y16 Fiyatı

"Yıldızlı Gece Siyahı" ve "Işıltılı Altın" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y16 isimli akıllı telefon modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü 4 bin 690 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde vivo Y16 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli lie ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.