8 GB RAM'e Sahip Bütçe Dostu Telefon: vivo Y18 Özellikleri ve Fiyatı
vivo Y18 özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. İşte vivo tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen detaylar!
Çok şık bir görünüme sahip olan vivo Y18 özellikleri ve bütçe dostu fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, vivo marka uygun fiyatlı akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
Bu rehberde 2024 yılının mayıs ayında tanıtılan telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Türkiye'de uygun fiyat etiketiyle satışa sunulan vivo Y18 isimli akıllı telefon modeline dair detaylar!
vivo Y18 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,56 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
- Ağırlık: 185 gram
- Kalınlık: 8,39 mm
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MediaTek Helio G85 işlemcisine sahip olan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip Y18, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran ayrıca TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip.
185 gram ağırlığındaki telefon 8,39 mm kalınlığında. 2.5D kavisli tasarımıyla dikkat çeken telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.
Telefonun yan tarafında ise parmak izi sensörü yer alıyor. Peki, "gök mavisi" ve "kızıl kahve" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y18 modeli ne kadar fiyata satılıyor?
vivo Y18 Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 9.999 TL
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 10.999 TL
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