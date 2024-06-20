Yüksek Batarya Kapasiteli Ucuz Telefon: vivo Y58 5G Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyat etiketine sahip olan vivo Y58 5G özellikleri ile öne çıkıyor. Yüksek batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, vivo'nun yeni akıllı telefonu neler sunuyor?

2024 yılının nisan ayında vivo T3x 5G modeli tanıtılmıştı. 20 Haziran'da ise Y58 5G isimli yeni bir telefon duyuruldu. Yeni telefon da tıpkı T3x gibi yüksek batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo Y58 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,72 inç

: 6,72 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI İşlemci : Snapdragon 4 Gen 2

: Snapdragon 4 Gen 2 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı ve 2 MP derinlik

: 50 MP geniş açılı ve 2 MP derinlik Ön Kamera : 8 MP geniş açılı

: 8 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Hızlı Şarj : 44W

: 44W Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Kalınlık : 8 mm

: 8 mm Yazılım: Android 14 tabanlı Funtouch 14

Yaklaşık olarak 393 PPI piksel yoğunluğu, 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan akıllı telefon 165.7 x 76 x 8 mm boyutlarında. 199 gram ağırlığındaki cihazın IPS LCD ekranı 6,72 inç büyüklüğünde.

Gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alan akıllı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası mevcut.

İki farklı renk seçeneği sunan telefonun ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Peki, vivo Y58 5G ne kadar fiyata satılıyor?

vivo Y58 5G Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 19.499 INR (tahmini Türkiye fiyatı 15.491 TL)

Yeni akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde vivo Y58 5G ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.