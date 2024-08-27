Uygun Fiyatlı vivo Y18i Özellikleri ve Fiyatı

vivo’nun 2024’te piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modellerinden biri olan Y18i ilgi çekici özellikleri ile akıllı telefon sektöründe ses getiriyor. Kullanışlı ekranı, güçlü bataryası ve diğer özellikleri ile dikkat çeken model bütçe dostu akıllı telefon seçenekleri arasında sıralanıyor.

vivo’nun orta segmente hitap eden bu akıllı telefon modeli ile ilgili tüm detayları bu içerikte sizin için derledik. İşte, fiyat/ performans telefonu diyebileceğimiz vivo Y18i’nin özellikleri ve fiyatı!

vivo Y18i Özellikleri

6.56 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda 720 x 1612 px HD+ çözünürlük sunan ekranda piksel yoğunluğu 269 PPI olarak belirtiliyor. Ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak paylaşılmış.

Cihazın batarya kapasitesi 5000 mAh olup, hızlı şarj desteği bulunuyor. 15 W hızlı şarj ile şarj edebileceğiniz telefonun şarj süresi ise 139 dakika olarak belirtiliyor.

Unisoc T612 yonga setinden güç alan vivo Y18i, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen vivo Y18’in uygun fiyatlı versiyonu olarak adını duyurdu.

Bu cihazın depolama olanaklarına bakacak olursak, 4 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu ve 64 GB dahili hafıza imkânı sunduğunu görüyoruz.

Kamera bölümünde ise arka tarafta yer alan ana kameranın çözünürlüğü 13 MP. İkinci arka kamera ise 0.08 MP çözünürlük değeri ile bizi karşılıyor.

Ön tarafta bir adet öz çekim kamerası mevcut. Bu lensin çözünürlüğü ise 5 MP olarak belirtilmiş.

Android 14 destekli Funtouch OS 14 ile gelen cihazda suya dayanıklılık seviyesi IPX4 olarak belirtilmiş. Toza dayanıklılık seviyesi ise IP5X. Yani cihazın IP derecelendirmesi IP54 olarak biliniyor. Bu da suya ve toza karşı orta seviyede bir dayanıklılık gösterdiğini ifade ediyor.

2024 Temmuz ayında satışa çıkan cihaz vivo Y serisine katılan uygun fiyatlı bir model.

vivo Y18i Fiyatı

İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan cihazın yurtdışı fiyatı aslında oldukça makul bir seviyede yer alıyor. Cihazın renk seçenekleri ise ‘Uzay Siyahı’ ve ‘Gem Yeşili’ şeklinde isimlendiriliyor.

vivo Y18i’nin vergisiz satış fiyatı 94 dolar olarak belirtilmiş. Bu da yaklaşık 3.185 TL’ye denk geliyor.

Vergiler eklendiğinde bu fiyat 6.500 TL seviyesine yükseliyor. Henüz bu telefonun Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı belirsiz. Dolayısıyla fiyat hakkında kesin bir bilgi paylaşmak için biraz erken.

Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında bir seçim yapacak olsanız tercihiniz hangisinden yana olurdu? vivo Y18i’yi satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlara yazın.