Vivo Y300 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Vivo kullanışlı özellikleri ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli Y300 Pro ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan bu model fiyat/performans açısından kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Peki, Vivo’nun bu cihazda sunduğu fonksiyonel özellikler neler? Ürünün satış fiyatı ne kadar olacak? İşte, Vivo Y300 Pro ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

Vivo Y300 Pro Özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan ekranda AMOLED teknolojisinden yararlanılıyor. Bu ekranın yenileme hızı 120 Hz olarak belirtilirken maksimum parlaklık değerinin ise 5.000 nit olduğu görülüyor.

İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti bizi karşılıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemcinin detayına baktığımızda 4 x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ile 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 kullanıldığını görüyoruz.

Batarya bölümüne geçtiğimizde ise 6.500 mAh kapasiteli bir güç ünitesi ile karşılaşıyoruz. 80 W Hızlı şarj desteği sunan batarya 5 yıl garanti avantajı sunuyor.

Cihazın ön yüzeyinde bir adet 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası konumlanıyor. Arka yüzeyde ise daire şeklinde bir kamera tasarımı mevcut. Bu kamerada 50 + 2 MP çözünürlük sunuluyor.

Depolama özelliklerini inceleyecek olursak RAM kapasitesinin 8 veya 12 GB olarak tercih edilebildiğini söylemek mümkün. Dahili depolamada da benzer şekilde farklı seçenekler sunuluyor. Kullanıcılar 128, 256, 512 GB dahili hafıza seçeneklerinden dilediklerini tercih edebilir.

Vivo Y300 Pro Fiyatı

Vivo’nun orta segmente yönelik geliştirdiği akıllı telefon modelinin fiyatı tercih edilen RAM ve dahili hafıza kombinasyonuna göre değişiklik gösteriyor. 8 GB RAM’e sahip olan modellerde 128 GB dahili hafızaya sahip olan model 250 dolar, 256 GB’lık olan ise 280 dolardan satışa sunuluyor.

12 GB RAM’li modellerde ise 256 GB’lık seçenek 310 dolar gibi bir satış fiyatına sahipken, en gelişmiş versiyon diyebileceğimiz 12 GB + 512 GB’lık alternatif 350 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

Bu rakamları baz aldığımızda ve üstüne tahmini vergileri eklediğimizde Vivo V300 Pro’nun ülkemizde yaklaşık 17.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağını söylemek mümkün. En gelişmiş versiyonun TL olarak fiyatının ise 24.250 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

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