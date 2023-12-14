2023 yılının mayıs ayında yapılan tanıtım sonucunda vivo Y36 özellikleri ve fiyatı belli oldu. vivo marka yeni akıllı telefon modeli RAM tarafında iki farklı seçenek sunuyor. Bu rehberde telefona dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

vivo Y36 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,64 inç

: 6,64 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2388 piksel

: 1080 x 2388 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680

: Qualcomm Snapdragon 680 GPU : Adreno 610

: Adreno 610 RAM : 4 GB / 8 GB

: 4 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.1

: 5.1 Yazılım : Android 13 tabanlı Funtouch 13

: Android 13 tabanlı Funtouch 13 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 44W

: 44W Kalınlık : 8,1 mm

: 8,1 mm Ağırlık: 202 gram

6,64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Y36, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük ve yaklaşık olarak 395 PPI sunuyor. Android 13 tabanlı Funtouch 13 ile beraber gelen telefon 164,1 x 76,2 x 8,1 mm boyutlarında.

Snapdragon 680 işlemciye ve Adreno 610 GPU'ya sahip olan akıllı telefon modeli 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Dahili depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon 44W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, vivo Y36 ne kadar fiyata satılıyor?

vivo Y36 Fiyatı

Meteor siyahı ve altın sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y36 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 440 TL civarında, 8 GB RAM v e 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 9 bin 480 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde vivo ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.