VK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,191
- DOSYA BOYUTU 6.00 MB
- Üretici V Kontakte
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Dünyanın ikinci büyük sosyal ağ platformu VKontakte'ın Windows 8 uygulamasıdır.
VKontakte, Rusya ve Ukrayna’da yaygın olarak kullanılan bir sosyal ağ platformudur. Resmi Windows 8 uygulaması ile sosyal ağın tüm ana işlevlerine kolayca erişebilirsiniz. Popüler dünyanın en büyük ikinci sosyal ağ platformu olarak değerlendirilen VKontakte, basit kullanımı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Ücretsiz olarak üye olunup kullanılabilen platformda kullanıcılar resim paylaşabilir, haber akışlarını takip edebilir, videolar paylaşabilir ve videoları izleyebilirsiniz. Hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen VKontakte sosyal ağ platformu her geçen gün kitlesini genişletmeye devam ediyor.
VKontakte Özellikleri
VKontakte Windows 8 uygulaması başlıca özellikleri:
- VK profilinizi görüntüleyebilir,
- Haber akışını takip edebilir,
- Fotoğraf ve videoları beğenebilir, yorum gönderebilir ve paylaşabilir,
- Beğendiğiniz gönderileri favoriler listenize alabilir,
- Videoları HD kalitede izleyebilir,
- Rahatsız edici gönderileri rapor edebilir,
- Haber listesi oluşturabilirsiniz.
Dünyanın en geniş sosyal ağ web servislerinden VKontakte’ın Windows 8 cihazlar için tasarlanmış sürümünü tablet ve bilgisayarınıza yükleyerek sosyal ağın tüm özelliklerine masaüstünüzden erişebilirsiniz.
VK hesabınıza giriş yaparak haber akışınızı takip edebilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilir, paylaşılan video ve fotoğraflara yorum gönderebilir, arkadaşlarınızın profillerini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Gelen tüm davetleri tek bir yerden yönetebilir, beğendiğiniz gönderileri favorilerinize ekleyebilirsiniz.
Sade arayüzü ile dikkat çekene popüler sosyal ağ uygulamasının tüm işlevlerine hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmenizi sağlayan sol menüyesahiptir. Küçük simgelerin konumlandırıldığı bu bölmeyi kullanarak tek dokunuşla mesajlarınıza ulaşabilir, akışınızı görüntüleyebilir, profilinizi güncelleyebilirsiniz.
VKontakte İndir
Windows, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüzde geniş kitlelere ulaşan başarılı yapım dünyanın en büyük ikinci sosyal ağı olarak değerlendiriliyor. Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan sosyal ağ platformu, sade arayüzü ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Eğer alışılmışın dışında bir sosyal platform deneyimi yaşamak istiyorsanız, VKontakte'yi indirip kullanmanızı tavsiye ederiz.
VK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,312
- DOSYA BOYUTU 9.10 MB
- Üretici V Kontakte
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VKontakte'ın Android uygulaması ile VK.com'un tüm özelliklerine mobil cihazınızdan erişebilirsiniz.
Popüler sosyal ağ uygulamaları arasında gösterilen VKontakte’ın Android sürümüdür. Daha çok Rusya ve Ukrayna’daki kullanıcılar arasında kullanılan sosyal ağın Android uygulaması ile VK.com’un tüm özelliklerini mobil cihazınızdan kullanabilirsiniz.
VKontakte’ın Android akıllı telefon kullanıcılar im çin geliştirilen sürümünde sosyal ağın tüm işlevlerine mobil cihazdan kolayca erişebiliyor. Haberden mesajlara, fotoğraflardan videolara tüm içeriği web sitesine gitmeden takip edebiliyorsunuz.
Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde VKontakte’ın tüm özellikleri arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. VK hesabınıza giriş yaparak profilinizi görüntüleyebilir ve güncelleyebilir, haber akışınızı takip edebilir, paylaşılan müzik, fotoğraf ve videoları görüntüleyebilir, beğendiğiniz gönderileri favorileriniz olarak işaretleyebilirsiniz. Ayrıca sohbet bölümünden arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz.
VKontakte’ın resmi Android uygulamasının 3.3.3 sürümünde şu özellikler de eklenmiştir:
- Parola kurtarma seçeneği eklendi.
- Bildirim panelinde oynatma kontrolleri
- Mevcut oynatma listesini görüntüleme
- Albüm resmini kaydırarak şarkı değiştirme
VK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,581
- DOSYA BOYUTU 11.20 MB
- Üretici V Kontakte
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VKontakte iOS uygulaması ile vk.com'un tüm işlevlerini akıllı telefon ve tabletinizden kullanabilirsiniz.
200 milyondan fazla kullanıcısı ile en çok kullanılan sosyal ağ siteleri arasına giren VKontakte’ın iPhone ve iPad kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiş sürümüdür. Hızlılığı ve kolay kullanılabilirliği ile dikkat çeken sosyal ağ servisinin tüm özelliklerini akıllı telefon ve tabletinizden kullanabilirsiniz.
Apple’ın en yeni işletim sistemi iOS 7 ile uyumlu arayüze sahip sosyal ağ uygulaması ile arkadaşlarınızla sohbet edebilir, topluluk tarafından paylaşılan fotoğraf, müzik ve videoları akışınızdan görebilir, videoları yüksek kalitede izleyebilir, favori müziklerinizi dinleyebilirsiniz.
Rusya ve Ukrayna’nın popüler sosyal ağ servisi, diğer sosyal ağ uygulamalarındaki gibi tüm özelliklere kolayca erişmenizi sağlayan menüye sahiptir. Bu paneli kullanarak haberlere, arkadaşlık isteklerinize, mesajlarınıza, arkadaşlarınıza, fotoğraflara, müziklere, videolara, favorilerinize ve daha fazlasına tek dokunuşla erişebilirsiniz.
VKontakte iPhone ve iPad uygulamasının başlıca özellikleri:
- Haber akışını takip etme
- Video ve fotoğrafları yüksek kalitede görüntüleme
- Müzik çalma
- Mesaj gönderme
- Arkadaş ekleme, takip etme
- Fotoğraf düzenleme
VK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,042
- DOSYA BOYUTU 3.00 MB
- Üretici V Kontakte
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Resmi VKontakte uygulaması ile popüler sosyal ağın tüm özelliklerini akıllı telefonunuzdan kullanabilirsiniz.
Windows Phone için resmi VK uygulaması ile dünyanın en geniş sosyal ağ platformunun tüm işlevlerine akıllı telefonunuz üzerinden erişebilirsiniz.
Facebook’tan sonra en büyük sosyal ağ sitesi olarak bilinen VKontakte’ın Windows Phone plaformu için geliştirilmiş versiyonu ile vk.com sitesini açmadan, sosyal ağın sunduğu tüm özellikleri akıllı telefonunuzdan kullanabilirsiniz.
Hızlı ve kullanıcı dostu arayüze sahip sosyal ağ uygulaması ile akışınızı takip etmekten mesajlaşmaya, profilleri görüntülemekten videoları izlemeye kadar pekçok işlevi kullanabilirsiniz. VK kullanıcılarının profillerini inceleyebilir, dilerseniz arkadaşlık teklifleri gönderebilirsiniz. Fotoğraf albümlerine göz atabilir, beğenebilir ve yorum gönderebilirsiniz. Beğendiğiniz müzikleri dinleyebilir, videoları yüksek kalitede izleyebilirsiniz.
Windows Phone platformundaki en iyi sosyal ağ uygulamasının 3.0.3 sürümü ile birlikte; Haber kaynaklarını takip etme, kullanıcı ve grupları sabitleme, konu açma gibi ek fonksiyonlar kazandırılmıştır. Ayrıca bu sürümde çeşitli bug düzeltmeleri yapılmıştır.