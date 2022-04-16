Dünyanın ikinci büyük sosyal ağ platformu VKontakte'ın Windows 8 uygulamasıdır.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

VKontakte, Rusya ve Ukrayna’da yaygın olarak kullanılan bir sosyal ağ platformudur. Resmi Windows 8 uygulaması ile sosyal ağın tüm ana işlevlerine kolayca erişebilirsiniz. Popüler dünyanın en büyük ikinci sosyal ağ platformu olarak değerlendirilen VKontakte, basit kullanımı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Ücretsiz olarak üye olunup kullanılabilen platformda kullanıcılar resim paylaşabilir, haber akışlarını takip edebilir, videolar paylaşabilir ve videoları izleyebilirsiniz. Hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen VKontakte sosyal ağ platformu her geçen gün kitlesini genişletmeye devam ediyor.

VKontakte Özellikleri

VKontakte Windows 8 uygulaması başlıca özellikleri:

VK profilinizi görüntüleyebilir,

Haber akışını takip edebilir,

Fotoğraf ve videoları beğenebilir, yorum gönderebilir ve paylaşabilir,

Beğendiğiniz gönderileri favoriler listenize alabilir,

Videoları HD kalitede izleyebilir,

Rahatsız edici gönderileri rapor edebilir,

Haber listesi oluşturabilirsiniz.

Dünyanın en geniş sosyal ağ web servislerinden VKontakte’ın Windows 8 cihazlar için tasarlanmış sürümünü tablet ve bilgisayarınıza yükleyerek sosyal ağın tüm özelliklerine masaüstünüzden erişebilirsiniz.

VK hesabınıza giriş yaparak haber akışınızı takip edebilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilir, paylaşılan video ve fotoğraflara yorum gönderebilir, arkadaşlarınızın profillerini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Gelen tüm davetleri tek bir yerden yönetebilir, beğendiğiniz gönderileri favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Sade arayüzü ile dikkat çekene popüler sosyal ağ uygulamasının tüm işlevlerine hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmenizi sağlayan sol menüyesahiptir. Küçük simgelerin konumlandırıldığı bu bölmeyi kullanarak tek dokunuşla mesajlarınıza ulaşabilir, akışınızı görüntüleyebilir, profilinizi güncelleyebilirsiniz.

VKontakte İndir

Windows, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüzde geniş kitlelere ulaşan başarılı yapım dünyanın en büyük ikinci sosyal ağı olarak değerlendiriliyor. Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan sosyal ağ platformu, sade arayüzü ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Eğer alışılmışın dışında bir sosyal platform deneyimi yaşamak istiyorsanız, VKontakte'yi indirip kullanmanızı tavsiye ederiz.