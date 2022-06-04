VoIP Nedir, Nasıl Çalışır?

VoIP teknolojisi günümüz iş dünyasında birçok işletme tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Peki VoIP ne demek? VoIP internet hattı nedir? Makalemizde sizler için "VoIP nedir?" sorusunu ayrıntılı olarak cevaplıyoruz.

VoIP Nedir?

VoIP, herkesin bir internet bağlantısı üzerinden telefon görüşmesi yapmasını sağlayan bir teknolojidir. Voice over Internet Protocol (İnternet Üzerinden Ses Protokolü) kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu teknoloji IP Protokolü üzerinden data iletişimi sağlamaktadır. Analog telefonlara kıyasla teknik ve maliyet konusundaki avantajlarından dolayı çoğu işletme VoIP ile telefon bağlantısı kullanmayı tercih ediyor.

Kullanıcılara IP tabanlı ses protokolü hizmeti sağlayan VoIP, sınırsız sayıda aramayı yönetmenin pratik ve ekonomik bir yolu. Eğer bir internet bağlantınız varsa farklı bir telefon hizmetine ihtiyaç duymadan herkesi arayabilirsiniz. VoIP uzun yıllardır tüm bilgisayarlarda çalışan bir teknoloji. VoIP bağlantısı için IP telefonunuzu prize takmanız yeterli.

VoIP Nasıl Çalışır?

Telefonunuz Yerel Ağ (LAN) sunucunuza bağlanır.

Telefon numarasını çevirdiğinizde, VoIP servis sağlayıcınıza karşı tarafı arama komutu verilir.

VoIP hizmetiniz aramayı yapar ve IP telefonunuzdan veri alışverişi başlatılır.

VoIP telefonunuz bu dijital sinyalleri duyabileceğiniz seslere dönüştürür.

VoIP internet protokolü ile çalışır. Küçük veri paketleri bir saniyeden çok daha kısa sürede dünyanın her yerinden kullanıcılar tarafından karşılıklı birbirine gönderilir. Bu veri paketlerinin karşılıklı taşınması, telefonunuz ve VoIP sağlayıcısı tarafından sağlanır. Ses sinyallerinin dijital veri paketlerine dönüştürülerek internet üzerinden iletilmesi prensibine dayanır. VoIP teknolojisi kullanarak telefon görüşmesi yapabileceğiniz çeşitli uygulamalar da mevcuttur.

VoIP telefon sistemiyle başka telefon şirketlerine ait telefonlara aramalar yapılabilir. Ayrıca sesli posta, arama yönlendirme, arama kaydı gibi başka yararlı işlevleri de vardır. İnternet bağlantınızın olduğu her yerde VoIP kullanabilirsiniz. Türkiye'de VoIP hizmeti sağlayan operatörler genellikle SIP protokolü kullanmaktadır.

VoIP Avantajları Neler?

Düşük maliyetli olmasından dolayı tasarruf sağlar.

Evden kullanım için teknik kurulum gerektirmez.

Yüksek kaliteli ses alışverişi sağlar.

Dünyanın her yerinden farklı kullanıcılarla hızlı ve ucuz iletişim imkanı sunar.

Yönlendirme, arama kaydı gibi teknik özellikleri bakımından şirketler için idealdir.

Uygulamalar yardımıyla mobil cihazlarda sabit telefon gibi kullanılabilir.

Yeni teknolojilerle entegre çalışabilir.

Şirketlerde şubeler arası iletişim ücretsiz sağlanır.

VoIP faydaları bakımından özellikle şirketler tarafından tercih edilen bir teknolojidir. Ülkemizde VoIP kaynaklı meşgul çalmayan ve sınırsız iletişim imkanı sunan 0800'lü hatlar çağrı merkezi uygulamalarında da kullanılır. Ayrıca bulut sistemiyle arama kaydı özelliğiyle de güvenli bir iletişim aracıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz avantajların dışında birtakım dezavantajları da bulunuyor. İnternet protokolüne bağlı bir sistem olmasından dolayı, modem veya servis sağlayıcı aksaklıklardan dolayı olası internet sorunları yaşanabilir. Bu durumlarda VoIP sistemi iyi çalışmaz.