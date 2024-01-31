Yeni Volkswagen Golf GTI Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Volkswagen’in sevilen modeli Golf GTI yeni sürümü ile otomotiv sektöründe ses getiriyor. Yüksek beygir gücü ve şık tasarımı ile öne çıkan model markanın 50. Yıl kutlamasına yakışır biçimde dizayn edildi.

Güçlü motor özellikleri, makyajlanmış dış görünümü ve sahip olduğu teknik özellikler ile otomotiv sektörünü yakından takip edenlerin merakla beklediği bir araç. Bu yazımızda yeni Volkswagen Golf GTI’ın özelliklerini, satış fiyatını ve çıkış tarihine ilişkin detayları bulacaksınız.

Yeni Volkswagen Golf GTI Özellikleri

Aracın dış tasarımında çift çıkışlı egzozlar dikkat çekiyor. Ortasında siyah bir difüzör yer alan bu egzozlar araca spor bir görünüm kazandırıyor. Tavanda bir adet spoiler mevcut.

GTI standartları arasında yer alan 17 inç alaşım jantlar hali hazırda mevcut. Bunun yanında 19 inç’e kadar farklı jant seçenekleri de bulunuyor. Aracın arka kısmında standart Golf’ten biraz daha yüksekte bulunan kırmızı boyalı fren kaliperi bulunuyor.

İç tasarımında ise direksiyon simidinde kontrast oluşturan kırmızı dikişler aracın spor görünümüne katkı sağlıyor. Koltuklar da bu tarz ile uyumlu. Sırt hizasında GTI logoları dikkat çekiyor.

GTI modellerinde yenilik olarak değerlendirebileceğimiz bir özellik ise karbon fiber döşeme seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ortam aydınlatması için 30 farklı renk seçeneği sunan otomobilde üç bölgeli klima kontrolü yer alıyor.

Direksiyonun arkasında bulunan gösterge panelinde klima ve ses kontrolü için kullanabileceğiniz düzenleyiciler bulunuyor. Arka aydınlatma ila öne çıkarılan bu detayların yanı sıra direksiyon simidinde de bu kontrolleri sağlayan fiziksel tuş takımları kullanılıyor.

Eski modellerde 10 inç boyutunda olan multimedya ekranı bu sürümde 12,9 inç ebatında karşımıza çıkıyor. MIB4 bilgi-eğlence sistemi ile donatılan ekran kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor.

Araç içinde multimedya ekranına ek olarak ‘Digital Cockpit Pro’ isimli 10.25 inç büyüklüğündeki bir sürücü ekranı bulunuyor. Eski modelde 245 hp olan güç üretme kapasitesi bu araçta 265 hp’ye çıkarılıyor. Bu da yeni GTI modelinin en dikkat çeken özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

6.2 saniyede 0-199 km/sa hızlanmayı gerçekleştirebilecek olan aracın yedi vitesli DSG otomatik vites ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni Volkswagen Golf GTI Fiyatı

Yenilenen GTI modelinin satış fiyatının ne kadar olacağına ilişkin henüz net bir açıklama yok. Eski sürümün güncel fiyatını baz aldığımızda 2.809.000 TL’lik bir etikete sahip olduğunu görüyoruz.

Bu aracın yenilenmiş ve makyajlanmış hali muhtemelen daha yüksek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla yeni Volkswagen Golf GTI için 3.000.000 TL’yi aşkın bir beklentiden söz etmek mümkün.

Yeni Volkswagen Golf GTI Çıkış Tarihi

Aracın çıkış tarihi spesifik olarak belirtilmedi. Beklentiler ise bu yılın sonuna doğru aracın satışa sunulacağı yönünde. Markanın 50. Yılına özel yeniliklerle gündeme gelen araç bu nedenle 2025’e kalmadan satışa sunulur diye düşünüyoruz.

Yeni Golf GTI’ı nasıl buldunuz? Bu araca sahip olmak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.