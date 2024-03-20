Volkswagen Tiguan Özellikleri ve Fiyatı

Volkswagen’in yollarda en sık görmeye alışık olduğumuz otomobili yıllardır Golf olarak biliniyor. Son dönemde elektrikli otomobillere artan talebin etkisiyle bu sıralamada Golf’ün yerini Tiguan SUV alıyor.

Yakın zamanda tanıtılan 3. Nesil Tiguan SUV yenilikçi özellikleri ile otomobil tutkunlarını etkilemeyi başarıyor. İşte, lansmanda paylaşılan bilgilere göre yeni Volkswagen Tiguan SUV’un özellikleri ve saıtş fiyatı!

Volkswagen Tiguan SUV Özellikleri

Orta boy bir aile aracı olarak tanımlayabileceğimiz bu modelde yeni motor seçenekleri mevcut.

Yedi vitesli otomatik şanzımanlı iki farklı hafif hibrit benzinli motor seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Üçüncü motor seçeneği ise turboşarjlı bir dizel motor olarak karşımıza çıkıyor.

Manuel vites kutusunua veda edilen bu aracın donanım paketlerinde 4 farklı alternatif bizi karşılıyor. Standart modelin yanında Life, R-Line ve Elegance seçenekleri olacak.

10.25 inç büyüklüğündeki dijital sürücü ekranını destekleyen bir adet 12,9 inçlik dokunmatik ekran olduğunu görüyoruz.

Standart modelde 17 inç alaşım jantlar bizi karşılıyor seçtiğiniz donanım paketine göre jant büyüklüğü değişiklik gösterebiliyor.

Araçta Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut.

Ön/ arka park sensörleri, geri görüş kamerası, şerit takip asistanı gibi özellikler de mevcut.

Volkswagen Tiguan Life Özellikleri

Jantların büyüklüğü bu modelde 18 inç’e yükseliyor.

Araçta bulunan teknolojik özellikler ise adaptif hız sabitleme, üç bölgeli klima kontrolü, otomatik uzun far, ambiyans aydınlatma, park asistanı, kablosuz akıllı telefon şarj pedi olarak sıralanıyor.

Volkswagen Tiguan Elegance Özellikleri

Jant büyüklüğünün biraz daha arttığı bu modelde jantlar 19 inç ebatına ulaşıyor.

LED Plus far detayı ile dikkat çeken modelde akustik cam kullanılmış.

Krom ızgara kaplama, ısıtmalı ön koltuklarda masaj özelliği, elektrikli bagaj kapağı gibi niteliklere sahip.

Ayrıca anahtarsız giriş ve Park Assist Pro özelliklerini sunuyor.

Volkswagen Tiguan R-Line Özellikleri

20 İnçlik jantlara sahip olan son pakette tasarım açısından bazı değişikliklere gidilmiş.

Krom yerine parlak siyah kaplama detayının tercih edilmiş olması dikkat çekiyor.

Farların arasında bulunan LED ışık çubuğu ise korunmuş.

Arka tampon tasarımı diğer paketlere göre biraz daha farklı.

İç tasarımda ise paslanmaz çelik pedal detayı ve spor koltuklar öne çıkıyor.

Seçtiğiniz pakete ek olarak opsiyon listesinde bulabileceğiniz bazı özelliklerden de söz etmekte fayda var. Harman Kardon ses sistemi, baş üstü ekranı, açılabilir panoramik tavan gibi ek özelliklerle aracınızı daha zengin hale getimeniz mümkün.

Volkswagen Tiguan SUV Fiyatı

Yeni Volkswagen Tiguan’ın öncelikle İngiltere’de satışa çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Aracın 34.060 Sterlin civarında bir etikete sahip olacağı konuşuluyor. Bu da TL bazında 1.294.665 TL’ye denk geliyor.

Türkiye fiyatlarına göre düşünecek olursak bir önceki Tiguan’ın güncel satış fiyatının 1.963.000 TL civarında olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Volkswagen Tiguan SUV Satış Tarihi

Markanın yeni aracının satış tarihi yaklaşık olarak açıklandı. Bahar aylarında ülkemizde satışa çıkması planlanan Tiguan için Mart ve Nisan aylarına işaret ediliyor.