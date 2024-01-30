Volvo EM90 Minivan Özellikleri ve Fiyatı

Volvo’nun ilk elektrikli minivanı EM90 tanıtıldı. Otomotiv sektöründe dayanıklı araçlarıyla tanınan markanın farklı kategorilerde sunduğu araç seçeneklerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Hatchback, sedan, SUV, crossover modellerinin ardından elektrikli minivan üretimine geçen Volvo’nun yeni aracının sahip olduğu özellikler, tasarımı ve fiyatı merak ediliyor. Bu yazımızda lüks araç sevenlerin ilgisini çekecek yeni minivan Volvo EM90’ın özelliklerini sıralıyoruz.

Volvo EM90 Özellikleri

Dış tasarımına baktığımızda aracın yan taraflarında sürgülü kapı olduğunu görüyoruz. Üstelik bu kapılar tek tarafta değil aracın iki yanında da bulunuyor. 19 ve 20 inçlik jantlara sahip olan modelin ön kısmında kapalı bir ızgara bulunuyor. Ayrıca ince yapılı LED farlar da dikkat çekiyor.

6 kişilik bir minivan olan EM90’da lüks detaylara yer verilmiş. Bunlardan birisi tavandan aşağı doğru inerek açılan 15,6 inç boyutundaki multimedya ekranı. Özellikle ailece ve arkadaş gruplarıyla yapılan seyahatlerde eğlenceli bir yolculuk yapmanıza yardımcı olabilir.

Lüks sayılabilecek bir diğer detay ise araçta bulunan 21 hoparlörlü ses sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bowers & Wilkins ses sistemi multimedya içeriklerini daha keyifli bir biçimde deneyimlemenize yardımcı oluyor.

Yolculara özel olarak tasarlanmış bu ekranın haricinde ön panelde sürücünün kullanımına uygun bir ekran daha yer alıyor. 15,4 inç büyüklüğündeki bu ekranda tek düğme ile araç içinde pek çok kontrol sağlanabiliyor.

Koltuk ayarlarını, hoparlör, klima, cam ve aydınlatma kontrollerini gerçekleştirebileceğiniz ekran minivanı çok amaçlı kullanıma uygun hale getiriyor.

Bu aracı sadece bir taşıt olarak değil aynı zamanda bir toplantı veya yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için koltuk ayarlarına giderek arka koltukları istediğiniz moda getirmeniz yeterli oluyor.

Motor özelliklerine baktığımızda 200 kW’lık elektrikli bir motor olduğunu ve beygir gücünün ise 268 bg olduğunu görüyoruz. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 8.3 saniye olarak belirtiliyor.

116 kWh kapasitesi bulunan minivan %10 şarjdan %80 doluluğa 30 dakikadan daha az bir sürede çıkabiliyor. Full dolum yapıldığında vadettiği menzil ise 740 km.

Volvo EM90 Fiyatı

Markanın yeni aracı Çin’de ön siparişe açıldı. Kısa bir süre içinde başka pazarlara da giriş yapması bekleniyor. Ön sipariş için belirlenen satış fiyatı 114.000 dolar oldu. Türkiye’deki otomotiv tutkunları ise bu aracın ülkemize gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Şu an için ihtimaller arasında aracın Türkiye’de satışa çıkması pek muhtemel gözükmüyor. İlerleyen zamanda yaşanacak gelişmeler bu durumu değiştirebilir.

Volvo’nun ilk elektrikli minivanı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu araç Türkiye’ye gelmeli mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.