Volvo ES90 Özellikleri ve Fiyatı

Volvo’dan yeni, elektrikli ve sedan bir otomobil geliyor. Volvo ES90 isimli bu araca ait ilk teaser gösterildi. Aracın tasarımı, boyutu, motor özellikleri ve teknolojik detayları ile ilgiler henüz tamamen açıklanmadı.

Şimdiye kadar paylaşılan veriler ve görseller doğrultusunda Volvo ES90 hakkında dikkat çeken başlıca noktaları bu içerikte sizin için sıralıyoruz. İşte, Volvo’nun yeni amiral gemisi ve özellikleri!

Volvo ES90 Özellikleri

Volvo ES90’a ait paylaşılan görseller de aracın sınırlı bir kısmı gösterildi. Dolayısıyla tam anlamıyla tasarıma ait bilgilere henüz erişilmiyor.

Aracın yakın zamanda piyasaya sürülen EX90 SUV ile bazı benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Örneğin, her iki otomobilin de SPA2 platformunda dayandığı tahmin ediliyor.

ES90’ın boyutlarına ilişkin tahminlere baktığımızda ise 4,99 metre uzunluk, 1,94 metre genişlik ve 1,54 metre yükseklik gibi bir beklenti mevcut.

Aracın batarya kapasitesinin 111kWh civarında olacağı konuşuluyor. Beygir kapasitesinin ise 279-517 bg aralığında olması muhtemel gibi gözüküyor.

SUV otomobil ile kıyaslandığında daha yüksek bir menzil sunması beklenen araç için 600 km civarında bir menzil uzaklığı olacağından söz ediliyor.

Gelişmiş versiyonunda araç, çift motorlu bir yapı ile bizi karşılıyor olacak.

Volvo ES90 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Tasarımı bile henüz net olarak kullanıcı ile paylaşılmayan bu aracın satış fiyatı da şimdilik belirsiz. Otomobilin tanıtımı ise 2025 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek. Bu tarihten sonra fiyat hakkında konuşmak daha doğru olacaktır.

Ancak bu noktada Volvo Car Türkiye Genel Müdürü’nün önceden yapmış olduğu bir açıklamayı hatırlamakta da fayda var. Kendisi Volvo’nun Sedan otomobilleri Çin’de üretildiği için, vergi sebebiyle artık Türkiye’de bu tip araçların satışının olmayacağını belirtmişti.

Dolayısıyla Volvo ES90’ın da Türkiye’de satışa çıkması şu an için pek muhtemel gibi gözükmüyor. Yine de konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Volvo’nun lüks sedan kategorisinde geliştirmekte olduğu ES90 modeli ile ilgili beklentileriniz neler? Sizce satış fiyatı yurtdışında ne kadar olacak? Türkiye’de bu otomobil satışa çıkarılacak mı? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.